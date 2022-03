Epic bevestigt: Steam Deck zal geen Fortnite draaien

Fortnite zal niet speelbaar zijn op de Steam Deck, zo meldt de CEO van Epic, Tim Sweeney.

Dit werd duidelijk na een reeks tweets van de CEO als antwoord op een Twitter-gebruiker. Deze vroeg hem of er plannen waren om Fortnite compatibel te krijgen (op gebied van anti-cheat-systemen) met Proton zodat het spel op de Steam Deck kan draaien. Deze handheld console maakt gebruik van Proton om Windows-games speelbaar te krijgen op zijn Linux-systeem.

Het korte antwoord was nee, zoals je hieronder kan zien.

Fortnite no, but there's a big effort underway to maximize Easy Anti Cheat compatibility with Steam Deck.February 7, 2022 See more

Sweeney verduidelijkte dat Easy Anti Cheat (EAC), het anti-cheat-systeem van Epic dat je bijvoorbeeld ook in Fornite terugvindt, momenteel bezig is met een 'grote poging' om de compatibiliteit met de Steam Deck te maximaliseren.

Fortnite zit niet op Steam zoals je waarschijnlijk weet, maar inventieve gebruikers kunnen het spel theoretisch gezien nog steeds op de Steam Deck draaien. De handheld is immers nog steeds een Linux-pc. Dit zou enkel werken als Fortnite een update krijgt om te werken met Proton op Linux. Zoals Sweeney echter al aanhaalde, gaat dat niet gebeuren.

Analyse: waarom maakt Epic Fortnite niet toegankelijk op de Steam Deck?

Om Fortnite compatibel te maken zou het spel gewoon een update moeten krijgen waarbij de anti-cheat-tech kan samenwerken met Proton. Volgens Sweeney is dat niet de juiste stap. Het zou zorgen voor aanhoudende kopzorgen rond het opsporen van valsspelers in het spel. De CEO tweette het volgende: "We hebben er geen vertrouwen in dat we valsspelers op een grote schaal kunnen aanpakken als deze via een waaier aan [Linux] kernel-configuraties werken, waaronder aangepaste versies."

Een van de eerste antwoorden op die tweet betichtten de CEO ervan dat hij zijn eigen product blijkbaar niet vertrouwt, maar daar kwam Sweeney al snel met een reactie op: "Als het aankomt op anti-cheat-systemen op Linux-platformen die aangepaste kernels ondersteunen en de mogelijke dreiging voor een spel dat zo groot is als Fortnite, DAN IS DAT HELEMAAL CORRECT!"

In verdere tweets haalt de baas van Epic nog een reden aan: "Epic wilt Fortnite graag op Steam plaatsen. We willen echter Steam geen 20 tot 30 procent van onze winst geven voor dit privilege."

"Het ondersteunen van de hardware van de Steam Deck is een apart probleem, maar hoe groot is de markt voor niet-Steam-games op de beperkt beschikbare hardware van de Steam Deck juist?"

Met andere woorden, de moeite om Fortnite op de Steam Deck te krijgen en daarbij valsspelers aan te pakken weegt niet op ten opzichte van de potentiële markt en de winsten die ze daaruit kunnen halen. Het is nog niet duidelijk hoeveel Steam Decks er verzonden worden, maar de pre-orders werden al snel verlaat. De kans is groot dat het nog even zal duren alvorens er veel verstuurd zijn. Daar komt dan nog eens het huidige chiptekort bij, wat pas tegen het einde van 2022 beter zou worden.

Dit gezegd hebbende, als de Steam Deck het toch beter doet dan verwacht en aan momentum wint, dan zal Epic hier in de toekomst misschien nog op terugkomen.

Tot slot willen we nog even aanhalen dat veel gamers op Twitter in de war zijn rond het bericht van Sweeney, en denken ze dat de CEO het hier heeft over het compatibel maken van alle EAC-games met de Steam Deck, en dat is dus absoluut niet het geval. Zoals we hierboven aanhalen, proberen ze de algemene werking van EAC compatibel te krijgen met Proton. In deze tweets praat hij specifiek over Fortnite dat niet naar de Steam Deck komt.

Via PC Gamer