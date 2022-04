Enorme DJI Mini 3 Pro-leak onthult vrijwel alle specs

Zoals we altijd zien bij lanceringen van DJI, is hun nieuwste model weer verschenen in een enorme leak. De nieuwste informatie onthult vrijwel alles wat we willen weten over de DJI Mini 3 Pro, en het lijkt de ideale drone te worden.

Een grote foto-leak toonde al het ontwerp van de opvolger van de Mini 2. Slechts twee dagen later is ook alle informatie over de vliegende camera verschenen op een pagina van de Nederlandse webwinkel TopRC. Hier is per ongeluk de verkooppagina gepubliceerd van de DJI Mini 3 Pro inclusief de meeste specs en features.

De uitgelekte vermelding van de Mini 3 Pro op TopRC. Deze is inmiddels verwijderd. (Image credit: TopRC)

De vermelding noemt vrijwel alle functies die we verwachten van een drone. Het enige waar we niet enthousiast van worden is het prijskaartje. De vier grootste problemen van de DJI Mini 2 zijn het gebrek aan vermijdingssensoren, de afwezigheid van ActiveTrack, de ietwat kleine sensor en de beperkte batterijduur.

De Mini 3 Pro lijkt al deze problemen op te lossen in handzaam apparaat wat lichter is dan 250g. Dat betekent dat je de drone niet hoeft te registreren in veel landen.

Onze nieuwe vliegende metgezel

Wat is er nieuw aan deze drone? Volgens de leak is de drone uitgerust met obstakeldetectie in drie richtingen: voorwaarts, achterwaarts en naar beneden. Met de voorgangers van de Mini 3 Pro zijn we dichtbij een enkele botsing gekomen, dus deze ingebouwde foefjes zijn zeer welkom. We zitten er ook niet op te wachten dat deze dure drone vast komt te zitten in een boom.

Vanwege het gebrek aan obstakelvermijding, heeft de Mini-reeks ook doorgaans geen volgsystemen. Hiervoor had je apps van derden nodig, zoals Litchi. Het lijkt er nu op dat de Mini 3 Pro wel wordt voorzien van de nodige volgmodi, zoals ActiveTrack 4.0 (om onderwerpen te volgen op een consequente afstand), Spotlight 2.0 en Point of Interest 3.0 (om rondom grotere onderwerpen heen te cirkelen). Samen zorgen deze opties ervoor dat de Mini 3 Pro een krachtig apparaat wordt om mooie video’s mee te maken.

(Image credit: @DealsDrone)

Ook mogen we betere beeldkwaliteit verwachten. Volgens de vermelding krijgt de Mini 3 Pro een 1/1,3 inch CMOS-sensor met HDR-mogelijkheden en dual native ISO. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat de drone tweede natuurlijke gevoeligheid heeft bij een hogere ISO. Combineer dat met het f/1.7 diafragma en je hebt een drone die uitstekende kwaliteit moet leveren bij weinig licht.

Elders lijkt het erop dat de Mini 3 Pro een compacte versie wordt van de Mavic Air 2. Het heeft naar verluidt een 4K/60fps videomodus (omhoog van 4K/30fps op de Mini 2). Dat is handig voor clips maken op halve snelheid. Ook is er een 48MP Raw-modus aanwezig.

De batterijduur lijkt ook verbeterd te zijn, we krijgen wat extra vliegminuten (van 31 minuten met de DJI Mini 2 naar 34 minuten). Daarnaast is Flight Battery Plus toegevoegd, een speciale batterij waarmee je een indrukwekkende 47 minuten aan vliegtijd kunt halen. Deze voegt extra wel wat gewicht toe aan de drone, waardoor hij boven de 250g komt.

Vertragingen en twijfels

Wordt de Mini 3 Pro een gegarandeerde hit? Wij zijn zeker geïnteresseerd. Het handzame formaat en lage gewicht maken het een ideale metgezel om mee te reizen en straten of landschappen op te nemen.

Deze drone past waarschijnlijk in de meeste cameratassen en je kunt er zo mee op uit gaan. We vragen ons wel af welke controller erbij wordt geleverd, aangezien dat ook invloed heeft op zijn draagbaarheid. De uitgelekte DJI RC-controller voegt weer wat extra gewicht toe aan de afweging.

Mini 3 video with high resolution pic.twitter.com/Ofp5o9QBjUApril 20, 2022 See more

We hebben toch nog wat twijfels. Volgens de betrouwbare bron @DealsDrone is het model mogelijk uitgesteld tot mei. Oorspronkelijk zou de drone in april nog verschijnen. Het is nog niet duidelijk of dit het geval is, maar gezien de aanhoudende lockdowns in China lijkt het zeker mogelijk.

Dan is er nog de prijs. Deze vermelding geeft een adviesprijs van 829 euro. Dat is een flinke stap omhoog van de DJI Mini 2 die 459 euro kost. Wellicht is het een beter idee om te wachten tot de Mini 3 Pro uitkomt en vervolgens zijn voorganger te kopen voor een gereduceerd tarief.

De laatste vraag die we hebben, gaat over de certificering. We merken dat er geen ‘CE Class’-label te vinden is bij de drone. De European Union Aviation Safety Agency (EASA) komt met nieuwe regels voor drones die in januari 2024 van kracht gaan. Dit zorgt ervoor dat drones die daarvoor op de markt komen, een bepaalde certificering missen. Het kan ervoor zorgen dat je maar beperkt mag vliegen met de drone zodra het 2024 is.

Ondanks dat er wat problemen zijn, zitten er voor ons geen complete dealbreakers tussen. We hadden liever de 1 inch sensor van de DJI Air 2S gezien voor fotografie, maar op papier lijkt de Mini 3 Pro de ideale drone te zijn. Uiteraard gaan we hem eerst uitgebreid testen voordat we ons definitieve oordeel vellen.