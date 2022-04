DJI Mini 3 Pro-leak: design ingewisseld voor meer features

Een nieuwe, grote DJI Mini 3 Pro-leak heeft het aankomende drone-design van vrijwel elke hoek laten zien. De foto's tonen bovendien dat de nieuwe features ten kosten gaan van het uiterlijk.

De Mini 3 Pro wordt een geavanceerde opvolger van de DJI Mini 2. De Mini 2 is momenteel DJI's kleinste model en volgens ons de beste drone voor beginners die je kunt aanschaffen. De opvolger heeft in het compacte formaat nieuwe features moeten proppen, zoals obstakel-ontwijkingssensoren, zonder dat de voetafdruk vergroot werd. Dit zorgt schijnbaar voor een wat bolvormig design.

Mini 3 ? photos pic.twitter.com/uia1kYLv5yApril 16, 2022 See more

De gelekte foto's van @DealsDrone (hierboven) bevestigen dat de drone het uiterlijk zal hebben die we in maart op gelekte verpakkingen zagen. Ook hierop staan twee grote obstakelsensoren op de voorkant.

De foto van de zijkant van de Mini 3 Pro laat de ronde omtrek duidelijk zien, vooral wanneer de armen zijn uitgeklapt. Desondanks is het uiterlijk voor veel dronepiloten niet belangrijk en zijn er waarschijnlijk goede argumenten voor dit design. Eerdere leaks wezen al op het bevatten van een grotere accu en een grotere camera-sensor op de drone.

Belangrijker nog is dat de Mini 3 Pro, zoals de voorganger, onder maximaal 250g gewicht blijft zitten. In veel gebieden mogen drones onder de 250g zonder registratie vliegen. Deze foto's laten opnieuw zien dat de Mini 3 Pro's onderkant een markering heeft met de tekst ''ultra light, 249g''.

Wat nog niet duidelijk is, is of de Mini 3 Pro extra speelruimte overhoudt voor het gewicht van accesoires, zoals ND-filters en propellorbeschermers. Dit is vooral van belang voor dronepiloten in de VS, waar ''category 1''-drones geen open, roterende onderdelen mogen hebben wanneer over mensen heen gevlogen wordt.

Verder laat een van de gelekte foto's een close-up van de camera zien. Deze lijkt te bevestigen dat de DJI Mini 3 Pro de mogelijkheid biedt om video's in portretmodus op te nemen. Dit is ongetwijfeld iets voor gebruikers die aerial-video's willen opnemen voor Instagram of TikTok. Gezien de grootte van deze leak is de kans groot dat DJI's volgende drone binnenkort wordt gelanceerd.

Analyse: er blijven nog wat vragen hangen

Eerdere leaks lieten een DJI Mini 3 Pro zien met hezelfde ronde design en camera. (Image credit: @DealsDrone)

Het design van de DJI Mini Pro lijkt compleet onthuld te zijn. Toch zijn er enkele vragen die overblijven.

Zo weten we bijvoorbeeld nog niet wat de sensorgrootte gaat zijn. Eerdere geruchten hintten op een 1/1,3 inch CMOS-sensor. Deze zou groter zijn dan de 1/2,3 inch chip in de DJI Mini 2. Belangrijke details zoals deze, horen we waarschijnlijk pas meer over bij de release van de drone.

Wat we ons ook afvragen is hoeveel versies we gaan krijgen van de Mini 3 Pro. Tot dusver zijn er geen leaks of geruchten geweest over een standaard DJI Mini 3, los van mogelijke prijzen. Deze werden genoemd op Chinese social media.

Dit betekent dat de DJI Mini 3 Pro-lancering mogelijk later deze maand plaatsvindt. Wellicht zien we meerdere bundels met verschillende prijskaartjes. De prijzigste bundel heeft zeer waarschijnlijk de nieuwe DJI RC-controller die onlangs ook gelekt is. Hierdoor zou de prijs hoger kunnen uitvallen dan bij de DJI Air 2S. Die laatste is een all-rounder die we zien als de beste drone die je kunt aanschaffen.

De kans zit er dik in dat we een goedkopere DJI Mini 3 Pro krijgen zonder de controller. In dat geval is het een goedkopere bundel met een standaard controller, die werkt met je smartphone. Voor wie een krapper budget heeft, is het gissen naar wat de prijs van de DJI Mini 2 doet als de Mini 3 Pro uitkomt. Alhoewel er geen garantie is op een prijsdaling, is het de moeite waard om dit in de gaten te houden.