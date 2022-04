DJI Mini 3 Pro-leak suggereert hoge adviesprijs

De lancering van de DJI Mini 3-serie lijkt aanstaande. We horen steeds meer geruchten over de betaalbare drones, al is de nieuwste reeks misschien niet zo voordelig als verwacht.

DJI-onderzoeker Jasper Ellens heeft de prijzen van de reeks onthuld op Twitter. Het lijkt erop dat het hier gaat om de Chinese adviesprijzen van de Mini 3 Pro en de standaard Mini 3-drones.

Gebaseerd op de Chinese prijzen hebben we een inschatting gemaakt van wat ze in euro’s zouden kosten. Met name de Mini 3 Pro lijkt een prijzige drone te worden, deze is wellicht twee keer duurder dan de DJI Mini SE.

DJI Mini 3 Pro/Mini 3 geschatte prijs Europese prijs DJI Mini 3 Pro 619 euro DJI Mini 3 Pro (Fly More-combo) 869 euro DJI Mini 3 Pro (met RC-controller) 1149 euro DJI Mini 3 499 euro DJI Mini 3 (Fly More-combo) 719 euro DJI Mini 3 (met RC-controller) 999 euro

Bij de ‘Fly More’-combo’s krijg je doorgaans twee extra dronebatterijen, twee extra propeller-sets, een multifunctionele oplader en een schoudertas. We verwachten dat de nieuwe RC-controller een versimpelde versie is van de RC Pro-controller van de DJI Mavic 3. Het grote voordeel hiervan is dat je jouw smartphonescherm niet nodig hebt tijdens het vliegen.

Uiteraard verwacht je van een drone met ‘Pro’ in zijn naam dat hij ietwat duur zal zijn. De Mini 3 Pro wordt wellicht ingezet als een compacte opvolger voor de Mavic Air 2. Een midrange aanbod voor iemand die goede beeldkwaliteit wil in een rugzakvriendelijk formaat.

Over de standaard DJI Mini 3 is nog niet veel bekend. Het lijkt er wel op dat ook dit model iets duurder gaat worden ten opzichte van zijn voorganger. De DJI Mini 2 kost nu zo’n 459 euro.

Deze prijzen zijn echter nog niet bevestigd, dus neem dit met een flinke korrel zout. Mogelijk wil DJI de Mini 2 en de Mini SE beschikbaar houden als budgetopties, terwijl de Mini 3-reeks duurder wordt. We weten het echter pas zeker wanneer de drones op de markt komen.

Analyse: een premium luchtcamera

(Image credit: Future)

Gebaseerd op deze leaks lijkt het erop dat de DJI Mini 3 Pro het drone-alternatief wordt voor een premium compact camera. Hij mag dan wel klein en handzaam zijn, maar hij is ontworpen met de wensen van ervaren foto- en videograven in gedachte.

Het is interessant om over de prijs van de DJI Mini 3 te horen. Over deze drone is namelijk vrijwel geen informatie uitgelekt. De DJI Mini 3 Pro daarentegen is al uitgebreid in het nieuws geweest nadat er een video van het apparaat op het internet verscheen.

Wat de verschillen zijn tussen de Mini 3 en de Mini 3 Pro, is nog niet bekend. We verwachten dat de Mini 3 Pro een betere sensor, grotere batterij en verbeterde bewegingssensoren heeft ten opzichte van de Mini 2. Hoe de Mini 3 in dit spectrum valt, moeten we nog zien.