DJI Mini 3 Pro-leak geeft een goed beeld van de nieuwe compacte drone

De DJI Mini 3 Pro is opgedoken in een gelekte video en geeft een goed beeld van wat we kunnen verwachten van de beginnersdrone.

De video is door @DealsDrone gedeeld op Twitter en toont een drone waarvan we denken dat het de Mini 3 Pro is. Daarnaast helpen de beelden wat vragen te beantwoorden over de langverwachte vliegende camera.

Net als bij de DJI Mini 2 verklapt een label op de Mini 3 Pro dat de drone net onder de 250 gram weegt. Dat is belangrijk omdat je in veel gebieden zonder registratie mag vliegen met drones onder dat gewicht.

DJI Mini 3 First leak video pic.twitter.com/NgskqONf8wApril 2, 2022 See more

De DJI Mini 3 Pro weegt slechts iets meer dan de Mini 2 van 242 gram, maar beschikt wel over genoeg functies om de 'Pro'-naam te verdienen.

Aan de voorkant zien we een hernieuwde drieassige gimbal om soepele beelden op te nemen. Het design van de gimbal ziet er wat ongewoon uit in de video's, met een aanhangsel aan slechts één kant. Waarschijnlijk is dit bedoeld om het opnemen van verticale video's te ondersteunen.

De gimbal bevat een camera die een veel heldere lens (f/1.7) heeft dan de Mini 2 (f/2.8). Dit moet helpen bij situaties met weinig licht. Gezien de markeringen aan de voorkant van de lens, lijkt het dezelfde brandpuntsafstand van 24 mm te hebben.

Een van de grote minpunten aan compacte drones zijn de korte batterijduur. Het lijkt erop dat DJI Mini 3 Pro een grote verbeteringen moet bieden op dat gebied. De gelekte video toont dat het over een 2.453mAh batterij beschikt, wat zo'n tien procent meer capaciteit is dan die van de Mini 2. Dit betekent dat we een vliegtijd mogen verwachten van ongeveer 35 minuten.

(Image credit: @DealsDrone)

Een van de grootste toevoegingen aan de Mini 3 Pro zijn de nieuwe sensoren. De gelekte video toont dat drone grote sensoren heeft aan de voor- en onderkant om obstakels te helpen vermijden.

Dit zou een grote verbetering zijn ten opzichte van de DJI Mini 2, die helemaal niet over een dergelijke technologie beschikt. De Mini 2 heeft enkel detectiesensoren voor de grond, maar die zijn niet bedoeld voor het vermijden van obstakels. Daarnaast zijn er aan de voorkant geen sensoren aanwezig.

Ondanks dit grote leak zijn er nog een aantal details die we nog niet weten over de DJI Mini 3 Pro, waaronder de sensorgrootte, de framerates en de aanwezigheid van softwarefuncties zoals ActiveTrack. Daarnaast is het nog maar de vraag of de drone met een nieuwe controller komt (een soort gestripte versie van de DJI RC Pro), welke we eerder zagen in gelekt verpakkingsmateriaal.

Deze vragen worden waarschijnlijk beantwoord in de nabije toekomst. We verwachten namelijk dat de DJI Mini 3 Pro binnen enkele weken officieel uit de doeken wordt gedaan.