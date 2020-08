Eerste smartphone met camera onder het display verschijnt in september

De wereld van smartphones staat ook dit jaar ondanks alle heibel zeker niet stil. Fabrikanten doen hun best om telefoons uit te rusten met innovatieve functies, en het Chinese ZTE vormt hier geen uitzondering op. In een nieuw persbericht meldt ZTE dat men volgende maand 's werelds eerste smartphone onthult met een camera onder het display.

Het te verschijnen toestel van ZTE heet de ZTE Axon 20 5G. De lancering staat gepland voor 1 september in China. Tal van smartphonefabrikanten zijn aan het werk om een camera onder het display werkend te maken, maar ZTE gaat zo blijkt als eerste de show stelen. Het is de eerste smartphone met deze technologie waarvan bekend is dat hij de massaproductie in gaat.

(Image credit: prnewswire)

Naast ZTE is bekend dat fabrikanten als Samsung, Oppo, en Xiaomi al een tijdje achter de schermen werken om deze technologie te implementeren in hun smartphones. Wellicht dat één of meerdere van deze fabrikanten op de valreep van 2020 nog een toestel onthult met een camera onder het display. Het is nog niet duidelijk hoezeer de camerakwaliteit benadeeld wordt door de ongebruikelijke plaatsing, evenals de duurzaamheid ervan.

Hoewel ZTE zelf nog geen details heeft gedeeld van het apparaat, zagen we de smartphone vrij recentelijk nog op TENAA. Via deze bron weten we dat de ZTE Axon 20 5G onder meer beschikt over een 6,92 inch OLED-scherm, aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 765G. Aan de achterzijde is er naar verluidt een viertal camera's aanwezig; een primaire 64MP-camera die wordt bijgestaan door een 8MP-groothoeksensor, 2MP-macrosensor en een dieptecamera. Aan de voorzijde zit één 32MP-camera.

De ZTE Axon 20 5G verschijnt hoogstwaarschijnlijk in drie configuraties: 6GB, 8GB, en 12GB RAM met respectievelijk 64GB, 128GB, en 256GB aan opslaggeheugen. Uit de doos draait de smartphone op Android 10 en is er 4120mAh aan accucapaciteit aanwezig.

Over de beschikbaarheid van het toestel buiten thuisland China is momenteel nog niets bekend. Gezien het feit dat ZTE niet erg actief is in Europa, verwachten we niet dat de smartphone in de Benelux verschijnt.