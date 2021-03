Easter Egg Hunt: win de Devolo Magic 1 Multiroom

Het is niet omdat we allemaal thuis zitten dat we geen paaseieren kunnen rapen. Alles kan tegenwoordig digitaal, zo ook de jacht op lekkere paaseieren. TechPulse doet mee dit jaar en organiseert voor de lezers een Easter Egg Hunt. Iedere werkdag van 29 maart t.e.m. 2 april zullen we een nieuwe paasei onthullen. Aan jullie om mee te doen en zoveel mogelijk kans te maken, want er zitten weer wat toppertjes tussen!

In ons eerste paasei vinden we Devolo Magic 1 Multiroom. “Overal WiFi zonder grenzen – dat is devolo Magic 1 WiFi. Surf overal in huis met hoge snelheden van 1200 Mbps. Upgrade uw kantoor aan huis en ga aan de slag met betoverende veiligheid en stabiliteit. Profiteer van streamen in HD op uw tablet, zonder lags of crashes."

Doe mee en win!

Wij mogen vandaag een winnaar blij maken met deze leuke LAN-versterker: de Devolo Magic 1 Multiroom.

Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot dinsdag 30 maart 2021 om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de Magic 1 Multiroom in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.