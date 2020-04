Easter Egg Hunt: win de Ultimate Ears Wonderboom 2

Het is niet omdat we allemaal thuis zitten dat we geen paaseieren kunnen rapen. Alles kan tegenwoordig digitaal, zo ook de jacht op lekkere paaseieren. TechRadar doet mee dit jaar en organiseert voor de lezers een Easter Egg Hunt. Iedere werkdag van 6 t.e.m. 10 april zullen we een nieuwe paasei onthullen. Aan jullie om mee te doen en zoveel mogelijk kans te maken, want er zitten weer wat toppertjes tussen!

Vandaag rolt de Ultimate Ears Wonderboom 2 uit ons paasei. Deze handige kleine bluetooth-speaker is opgewassen tegen een stootje door zijn waterafstotend en stofdicht ontwerp. Hij kan zelfs een tijdje blijven drijven als je hem in het water laat vallen! Hij gaat zo'n tien uur mee op een enkele lading en ondanks zijn formaat weet hij flink wat geluid te produceren. Met de handige outdoor-modus ingeschakeld, klinkt hij daarnaast nog een beetje harder. Waag je kans en misschien komen jouw favoriete liedjes binnenkort uit de Ultimate Ears Wonderboom 2!

Doe mee en win!

Wij mogen vandaag een winnaar blij maken met de Ultimate Ears Wonderboom 2, de bluetooth-speaker die tegen meerdere stootjes is opgewassen.

Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot donderdag 9 april 2020 om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de Wonderboom 2 in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.