EA gehackt: 780GB aan data gestolen

Hackers zijn erin geslaagd om toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk van gaming-gigant Electronic Arts (EA). Naar verluidt hebben de hackers zo'n 780GB aan broncode, SDK's (software development kits) en andere bedrijfseigendommen gestolen.

Volgens nieuwe berichtgeving van Vice hebben hackers ingebroken in het netwerk van het bedrijf, waarna ze op ondergrondse hackfora berichten plaatsen waarin ze meer details geven over de diefstal bij EA.

In de forumberichten beweren de hackers dat ze de broncode voor FIFA 21 en de code voor de matchmaking-server van het spel hebben bemachtigd. Ze zouden ook toegang hebben verkregen tot de broncode en tools voor de Frostbite-engine van EA. Onder andere Battlefield, FIFA, Madden en Need for Speed draaien op deze engine.

Gestolen data te koop

De hackers hebben (nog) geen gestolen gegevens gelekt. In plaats daarvan proberen de hackers de bestanden te verkopen op illegale hackfora. Daardoor kunnen ze door andere cybercriminelen worden gebruikt.

Een woordvoerder van EA legt aan TechRadar uit dat het bedrijf door het voorval geen gevolgen ziet voor haar games of het bedrijf. "We onderzoeken een recente inbraak in ons netwerk, waarbij een beperkte hoeveelheid gamebroncode en gerelateerde tools werden gestolen. Er is geen toegang tot spelersgegevens verkregen en we hebben geen reden om aan te nemen dat er enig risico bestaat voor de privacy van spelers. Na het incident hebben we al beveiligingsverbeteringen doorgevoerd en we verwachten geen impact op onze games of ons bedrijf. We werken actief samen met wetshandhavers en andere experts als onderdeel van dit lopende strafrechtelijke onderzoek."

We zullen waarschijnlijk meer te weten komen over hoe de hackers toegang hebben gekregen tot het netwerk van EA zodra het juridische onderzoek voltooid is.

