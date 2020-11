Download de Among Us app niet - het kan malware zijn

De nieuwste game van InterSloth, Among Us, is al snel populair geworden op zowel PC als mobiel. Cybercriminelen hebben het fenomeen ook opgemerkt en distribueren nu neppe versies van de game om malware te verspreiden naar nietsvermoedende gebruikers. Bij een onderzoek door Promon en Wultra zijn er meer dan zestig neppe apps ontdekt die zich voordoen als de populaire online multiplayer game.

Voor degenen die onbekend zijn met de game: in Among Us speel je een crewmate op een ruimteschip met andere spelers. Iedereen moet verschillende taken uitvoeren, maar sommige spelers (één, twee of drie) zijn bedriegers. Het is hun taak om in het geheim alle crewmates uit te roeien, zonder dat iemand doorheeft wie dat heeft gedaan. Het lijkt als het ware erg op het fysieke spel Weerwolven van Wakkerdam.

Omdat Among Us niet heel grafisch belastend is, kan het op verschillende platforms worden gespeeld, zoals op mobiele apparaten. De app is beschikbaar in zowel de Google Play Store als Apple's App Store. De game is gratis, maar biedt de mogelijkheid tot het maken van in-app aankopen.

Malware

Promon en Wultra ontdekten meer dan zestig neppe Among Us apps door minstens negen verschillende distributeurs. Deze worden verspreid op onofficiële app stores en sites van derden. Hiervan bevat 75 procent kwaadaardige codes, die de game in adware veranderen. Als resultaat hiervan worden er continu gigantische advertenties getoond over de gebruikelijke interface van de app.

Verschillende van deze neppe apps brachten ook malware met zich mee. Met ernstigere types van malware kunnen cybercriminelen de inloggegevens en andere belangrijke persoonlijke gegevens van gebruikers achterhalen.

Tom Lysemose Hansen van Promon zegt over de kwestie: “Cybercriminelen en malware-makers letten goed op de opkomst en ondergang van populaire games om te beslissen over hun volgende doelwit. De zorg hier is dat dit specifieke spel erg populair is bij jonge mensen, die over het algemeen niet bezorgd zijn over de beveiliging van mobiele apps. Zij zullen niet alleen downloaden wat zij denken dat een legitieme versie van het spel is, maar ook mods, kaarten, skins en resource packs. En dat zonder enige overweging van hoe gevaarlijk de bron kan zijn".

Als je veilig gebruik wil maken van Among Us op je smartphone, raden we aan om de app enkel en alleen van officiële app stores te downloaden.