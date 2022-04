DJI Mini 3-leak wijst op mogelijke releasedatum van de compacte drone

Nieuwe informatie over de DJI Mini 3 is uitgelekt. Vorige week zagen we de compacte drone al verschijnen in een video, nu is er een interne kalender gevonden die wijst op de releasedatum.

De informatie komt van @DealsDrone (opens in new tab) op Twitter. In het bericht wordt een DJI trainingskalender gedeeld waarin staat dat medewerkers worden geïnformeerd over een nieuw product (waarschijnlijk de DJI Mini 3) op 20 april. De release volgt naar verluidt op 28 april.

DJI has new product training after April 20, the new product is Mini 3 (I think), and the release date is guessed to be April 28 pic.twitter.com/OohhfuupkXApril 8, 2022 See more

Dit is geen precieze gok. De post geeft aan dat dit de verwachte releasedatum is. Het geeft ons wel een beeld over wanneer we de drone mogen verwachten.

Het is nog niet duidelijk hoeveel verschillende DJI Mini 3-modellen eraan komen. Alle leaks wijzen op het bestaan van een DJI Mini 3 Pro.

Dit zou het eerste ‘Pro’-model zijn voor de DJI Mini-reeks. Deze drones zijn vooral gericht op beginners, dus we verwachten ook een standaard DJI Mini 3.

Tot dusver hebben we geen leaks gezien over een meer traditionele opvolger van de DJI Mini 2. Wat ons betreft is dit nog steeds een van de beste drones (opens in new tab) die je kunt kopen. De Mini 3 Pro-geruchten wijzen op een grotere 1/1,3 inch sensor, een nieuwe batterij en sensoren om obstakels te vermijden. We weten nog lang niet alles, maar het lijkt erop dat we niet lang meer hoeven te wachten op antwoorden.

Analyse: een mysterieus apparaat

(Image credit: @DealsDrone)

Recente releases van DJI gingen ook gepaard met grote leaks. Meestal begint de geruchtenmolen echt op gang te komen zo’n 4 tot 6 weken voor een officiële aankondiging. Door dit gerucht lijkt een lancering in de komende weken zeer waarschijnlijk te zijn.

Als dat het geval is, verwachten we meer informatie te horen deze maand wanneer het apparaat bij winkels verschijnt.

De recente leaks hebben veel onthuld over de compacte drone, maar toch hebben we nog wat vragen. We zijn bijvoorbeeld benieuwd of er wel een standaard DJI Mini 3 komt naast de Pro-versie. Ook vragen we ons af of de Mini 3 Pro beschikbaar zal zijn zonder de uitgelekte RC-controller.

Dit laatste is belangrijk omdat het van invloed is op het prijskaartje. Het meest aantrekkelijke aan de DJI Mini 2, is de instaprijs van 459 euro. Dit is een van de voordeligste apparaten in de drone line-up van DJI. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de Pro-variant veel duurder zal zijn.