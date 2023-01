Displace TV toont 's werelds eerste volledig draadloze OLED tv

Draadloze tv's bestaan niet meer alleen in sciencefiction. LG heeft namelijk tijdens CES 2023 zijn 97-inch draadloze OLED-tv vertoont en dit bleek voor bezoekers een van de meest interessante LG-uitvindingen die aanwezig was tijdens het evenement.

In een iets meer geïsoleerde hoek van het conferentiecentrum in Las Vegas was echter iets vergelijkbaars te vinden, maar dan eigenlijk nog iets interessanter: een volledig draadloze 55-inch 4K OLED-tv.

En dan bedoelen we ook echt volledig draadloos. Er is zelfs geen stroomkabel te vinden (wat de 97-inch OLED van LG wel heeft). Displace TV heeft een scherm ontworpen dat draait op vier oplaadbare lithium-ion-batterijen. Met die batterijen kun je een maand lang zes uur per dag kijken, voordat je pas weer hoeft op te laden.

De tv, het draadloze basisstation, de batterijen en de oplader zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar buiten de VS (waar ze nu te reserveren zijn), maar kosten daar bij elkaar 3.000 dollar. Er is ook een bundel voor vier van deze tv's voor 9.000 dollar. Het is dus hopen dat de technologie goed werkt en aanslaat, want dan kunnen we er hier misschien ook van genieten.

Waarom zou je die bundel van vier tv's eigenlijk willen hebben? Nou, je kan ze tegen elkaar aanzetten om één 8K-scherm van 110 inch te creëren. De toestellen hebben camera's op de bovenkant van het scherm zitten, waarmee gebaren kunnen worden herkend. Zo kan je dus bijvoorbeeld uitknijpen met je vingers om een beeld op één van de schermen te vergroten zodat het in 110 inch te zien is.

Het draadloze basisstation van Displace TV, die via Wi-Fi 6E naar de schermen streamt, heeft meerdere video-aansluitingen om er ook voor te zorgen dat je meerdere bronnen tegelijk kan bekijken op de verschillende schermen. Verder is er ook nog een smart-tv interface aanwezig.

Een Display TV-paneel van de zijkant. Hier zie je boven en onder de batterijpoorten, de handvatten voor het ophangen en de weerspiegeling van het scherm. (Image credit: Future)

Het is echt verbazingwekkend om te zien hoe de gebaren werken, maar het was nog mooier om te zien hoe de tv werd opgehangen aan de muur.

Displace TV gebruikt zijn eigen 'active loop' vacuüm-technologie die met een klein beetje stroom vanuit de batterijen zorgt dat de tv zich aan een oppervlak kan vasthouden zonder beugel en schroeven. Je pakt simpelweg de grendels aan beide zijkanten van het paneel vast en duwt daartegen om de tv vacuüm tegen de muur aan te laten trekken. Je kan vervolgens aan de grendels trekken om hem weer los te krijgen, zodat je de lichtgewicht tv (ongeveer 7 kg) ook gemakkelijk kan verplaatsen om ergens anders verder te kijken.

We waren erg onder de indruk van de Displace-tv's in actie, maar er zitten nog wel wat nadelen vast aan de huidige versie. Zo zie je bijvoorbeeld wel duidelijk dat de schermen niet direct op elkaar aansluiten als je meerdere tv's tegen elkaar aanzet. Er blijft toch een klein gat tussen de panelen. Dat geeft dus niet bepaald dezelfde ervaring als een Micro-LED-scherm van 100 inch of groter en die bestaan ook uit meerdere panelen die aan elkaar zijn verbonden.

Deze tv's van Displace TV hebben ook een erg glanzend scherm waardoor je veel weerspiegelingen ziet. Dat was dus ook goed te zien tijdens CES met alle felle lampen die daar op het scherm schenen.

Toch zijn de tv's van Displace TV zeker geen slechte deal gezien de splinternieuwe technologie en de relatief lage prijs die je betaalt voor een 110-inch 8K OLED-tv (de bedrade 97-inch LG 4K OLED-tv kost daarentegen al 25.000 euro).