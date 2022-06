Diablo Immortal niet speelbaar in Nederland en België vanwege lootboxes

Diablo Immortal lanceert vandaag wereldwijd, maar dankzij lootbox-wetgeving merken we daar in België en Nederland weinig van.

Diablo Immortal is getroffen door lokale gokwetten die lootboxes verbieden. De game was oorspronkelijk beschikbaar voor pre-loads in beide landen, maar die functie verdween een paar dagen later, samen met het nieuws dat de game in beide landen niet speelbaar is.

Het nieuws werd als eerste bericht door Tweakers (opens in new tab), met een bevestiging van een communicatiemanager van Activision Blizzard, welke ''de huidige omstandigheden in deze landen'' als reden opgeeft. Hierna volgde een concretere post op de Diablo Immortal subreddit (opens in new tab) welke afkomstig is van een Blizzard Gamemaster. Deze bevestigde dat beide Europese landen de game niet mogen spelen wegens lootboxes.

''De lootboxes in de game gaan tegen de wetgeving in jullie landen in. Tenzij de gokrestricties worden veranderd, wordt de game niet uitgebracht in Nederland en België'', legt Gamemaster Gronnfindel uit. Gronnfindel geeft ook aan dat wie in deze landen een poging doet om de restricties te omzeilen een account-ban kan ontvangen.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Activision Blizzard de plannen voor België wijzigt. In 2018 stopte de publisher met het verkopen van lootboxes in het land, na een uitspraak van de Belgian Gaming Commission, dat de desbetreffende lootboxes in de game in strijd waren met verschillende gokwetten in België.

Activision Blizzard is niet de enige publisher die tegen de restricties aan loopt. EA kwam in de juridische problemen in Nederland vanwege het gebruik van gokmechanieken in FIFA Ultimate Team (opens in new tab). De rechtbank in Den Haag legde een boete van 10 miljoen euro op aan het bedrijf in oktober 2020. EA ging in beroep en won, waardoor de beslissing werd teruggedraaid in maart.

Waar andere bedrijven ervoor kiezen om dit soort mechanieken, die gerelateerd zijn aan micro-transacties, uit te schakelen in games lijkt Blizzard niet te willen buigen voor spelers in Nederland en België. Of dat in de toekomst verandert lijkt onwaarschijnlijk, gezien de huidige toestand. Diablo Immortal ziet eruit alsof deze veel meer biedt dan enkel mobile Diablo 3 (opens in new tab). Ben je een Diablo-fan in Nederland of België, is dit dus behoorlijk teleurstellend nieuws.