Deze robuuste tablet heeft een buitengewone functie die geen enkele laptop biedt

LiFi wordt al lang beschouwd als de oplossing voor connectiviteitsproblemen. Waar traditionele wifi afhankelijk is van radiofrequenties, gebruikt LiFi licht om gegevens met ongelofelijke snelheden te verzenden.

De technologie is gebaseerd op gemoduleerde lichtgolven die draadloos gegevens verzenden. Het heeft het potentieel om het kraken van de wifi-bandbreedte tot het verleden te laten behoren.

Een van de belangrijkste punten die LiFi van een algemene acceptatie weerhouden, is het gebrek aan apparaten met deze ingebouwde technologie.

Ruwere omstandigheden

Als je momenteel gebruik wil maken van LiFi, moet je een USB-dongle in je laptop pluggen. Dit is vooral onhandig vanwege het feit dat LiFi momenteel wordt gebruikt in ruwere omstandigheden, omdat de ontwerpkenmerken het geschikter maken voor die toepassingen. Een USB-dongle is echter geen ideaal randapparaat voor gebruik in een dergelijke omgeving.

Het Taiwanese Getac, dat zich specialiseert in het maken van robuuste laptops en tablets, heeft aangekondigd dat de recent uitgebrachte UX10-tablet de eerste tablet ter wereld wordt met geïntegreerde LiFi. Deze mogelijkheden zijn te danken aan pureLiFi uit Edinburgh, Schotland.

LiFi is minder kwetsbaar voor kaping, waardoor het geschikt is voor omgevingen waar privacy en veiligheid voorop staan. Dankzij de inherente voordelen van LiFi en het robuuste ontwerp van de UX10-tablet wordt het apparaat ingezet in onder andere defensie en openbare veiligheid.

Het is nog niet bekend hoeveel deze LiFi-tablet gaat kosten en of deze ook beschikbaar wordt voor de consument.