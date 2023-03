Dell presenteert nieuwe Latitude en Precision laptops samen met enorme curved monitor

Dell stelt heel wat nieuwe pc-hardware voor met de vernieuwde Latitude laptops, Precision workstations en Optiplex desktops. Of je nu van thuis of op kantoor werkt, de nieuwe producten zorgen ervoor dat iedereen moeiteloos kan samenwerken.

Naast de laptops en workstations is ook het desktopgamma vereenvoudigd en is een nieuwe monitor toegevoegd aan het portfolio. Het ultieme doel: ervoor zorgen dat bedrijven hun doelstellingen halen en de dagelijkse last van IT-afdelingen verlichten.

Latitude laptops geïnspireerd op de XPS-serie

Het nieuwe aanbod van Dell brengt design, productiviteit, betrouwbare prestaties en naadloze samenwerking samen. De vernieuwde Latitude-reeks bevat geavanceerde functies voor audio- en videosamenwerking, duurzame materialen en batterijbesparende micro-LED-toetsenbordtechnologie.

De Latitude 9440 is ‘s werelds meest collaboratieve commerciële laptop met een 2-in-1 ontwerp dat is geïnspireerd op de XPS-lijn. De Latitude 9440 kreeg een strakke, vloeiende en vereenvoudigde uitstraling. Hij is geschikt voor een executive, consultant of verkoper en is uitgerust met 's werelds eerste haptische samenwerkingstouchpad voor een meer meeslepende, aanpasbare vergaderervaring. De 2-in-1 bevat bovendien machinaal bewerkt aluminium voor een eersteklas uitstraling en een nieuw toetsenbord met bredere toetsen zonder tussenruimtes.

De Dell Latitude 9440 is binnenkort beschikbaar. (Image credit: Dell)

De compacte Latitude 7340 en 7440 Ultralights zijn gemakkelijk mee te nemen voor wie van de ene naar de andere vergadering gaat. Beide laptops wegen ongeveer 1 kilogram en zijn ondanks hun lage gewicht toch duurzaam. Dankzij de 5MP-camera ziet iedereen je daarnaast haarscherp in elke meeting. Met respectievelijk een 14-inch en een 13,3-inch scherm, zijn het 's werelds kleinste en lichtste premium commerciële laptops.

De Dell Latitude 7340 & 7440 zijn beschikbaar vanaf 23 maart. (Image credit: Dell)

Precision workstations voor power users

De vernieuwde Precision workstations zijn ontworpen voor ontwerpers, ingenieurs en andere professionals die het maximale van hun hardware verwachten. Deze toestellen geven prioriteit aan prestaties en grafische mogelijkheden om grafisch intensieve toepassingen en software uit te voeren, op kantoor, in de studio of onderweg. Alle mobiele en vaste Precision workstations zijn verbeterd met de nieuwste 13e generatie Intel® Core™ processors en NVIDIA RTX Ada Generation Laptop GPU's.

De Precision 5680 is verkrijgbaar vanaf 18 mei 2023. (Image credit: Dell)

Opvallend is het nieuwe 16-inch workstation, met name de Precision 5680. Dell lanceert deze laptop als de kleinste 16-inch laptop ter wereld. Ondanks de kleine vormfactor biedt hij sterke prestaties, met maximaal een Intel® Core™ i9 (45W), tot 64GB DDR5-geheugen en de NVIDIA RTX™ 5000 Ada GPU. De Precision 5680 biedt nog meer vermogen en meeslepende ervaringen met het 16:10 beeldscherm en tot UHD+ met PremierColor in een stijlvol, lichtgewicht pakket. De nieuwe Dual Opposite Outlet ventilatortechnologie moet het geheel koel zien te houden.

Nieuwe UltraSharp-monitor en meer OptiPlex-desktops

De nieuwe Dell UltraSharp 49 Curved USB-C Hub Monitor is ontworpen voor professionals die multiscreen productiviteit verwachten. Je krijgt hier een 49-inch dubbele QHD curved monitor waarmee je je beeldscherm in twee 27-inch QHD-partities kunt splitsen. Met het scherm kan je content van twee pc's tegelijk aansluiten en weergeven op één monitor. De IPS Black-paneeltechnologie met contrastverhouding 2000:1 biedt twee keer meer kleurcontrast dan conventionele IPS over een brede kijkhoek. De USB-C hubmonitor biedt een scala aan connectiviteitsopties die laptops tot 90W van stroom voorzien en een 2,5GbE-verbinding leveren via de ingebouwde Ethernet-poort. Tot slot beschikt de monitor ook over ComfortView Plus voor een beter oogcomfort en de geïntegreerde pop-out functie biedt snelle toegang tot poorten zodat externe apparaten gemakkelijk kunnen worden aangesloten.

Tot slot is er ook een vernieuwd OptiPlex-desktop portfolio voor de zakelijke markt. Dell maakt de Optiplex desktops eenvoudiger om te configureren, aan te schaffen en te beheren, zodat klanten snel het systeem kunnen kiezen op basis van hun behoeften aan werkruimte en prestaties.