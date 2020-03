De Microsoft Surface Duo wordt misschien eerder gelanceerd dan verwacht

Microsoft beloofde aanvankelijk dat de Surface Duo, de smartphone met twee schermen, eind 2020 gelanceerd zou worden, net op tijd voor kerst. Nu gaan er wat geruchten dat hij al in april of mei in de verkoop gaat.

Insiders die gesproken hebben Windows Central laten weten dat Microsoft de lancering wil vervroegen, om zo in te spelen op de huidige geruchten over het toestel. En om te voorkomen dat er een 4G gadget wordt gelanceerd in een markt waarin 5G de norm is geworden.

Veel van het werk van de Surface Duo is blijkbaar al gedaan. Hij draait op Android 10, met een paar extra aanpassingen, en die software is al sinds augustus gelanceerd. Het enige wat nog nodig is, zijn een paar finishing touches.

De hardware is zo goed als klaar, volgens de insiders. Er zullen verschillende configuraties van de Surface Duo beschikbaar zijn, maar ze zijn allemaal gebaseerd op de Snapdragon 855 processor en dat betekent geen ondersteuning voor 5G-netwerken.

Vier of vijf G's

Terwijl je nu misschien met moeite een 5G signaal kunt krijgen, op een paar beperkte plekken na, weet Microsoft wel dat het er niet goed aan doet om zijn Surface Duo te lanceren zonder oog op de toekomst.

Een vervroegde lancering van de gadget zou dat probleem wat afzwakken, in zekere mate. Tegen de tijd dat 5G overal beschikbaar is, is er waarschijnlijk een Surface Duo 2 in de maak, hoewel dat ook afhangt van hoe de eerste wordt ontvangen.

Het wordt nog interessant om te zien hoe de interface van het gesplitste scherm op de telefoon werkt (hoewel Microsoft het zeker geen telefoon noemt): we hebben al lekken gezien die een snelle blik werpen op het display, hierin is te zien hoe de notificaties binnenkomen.

De veel grotere Microsoft Surface Neo, die op Windows draait en niet op Android, is eveneens gepland voor het eind van het jaar, maar er is nog geen indicatie dat Microsoft ook de Neo eerder zou willen lanceren.