De beste Chromebook van Google is niet meer

Het lijkt erop dat de tijd van de Google Pixelbook erop zit. Er zijn namelijk berichten naar buiten gekomen dat Google de aankomende Chromebook heeft geannuleerd, en het team heeft ontbonden dat aan dit product werkte.

Dit nieuws, gebracht door The Verge (opens in new tab), komt als een donderslag bij heldere hemel. Het vorige model, de Pixelbook Go , was niet alleen een van de beste Chromebooks ooit gemaakt, maar ook een van de beste laptops.

Het komt ook een beetje als een verrassing, want er waren hints dat Google werkte aan een nieuwe Pixelbook zoals onlangs tijdens de Google I/O van dit jaar. Een woordvoerder van Google liet vorig jaar ook al doorschemeren dat er een nieuwe Pixelbook aan zat te komen.

Helaas lijkt het erop dat de plannen nu veranderd zijn, waarschijnlijk deels door het besluit van Google om kosten te besparen door bepaalde projecten te annuleren of te pauzeren. Sundar Pichai, de CEO van Google, schreef in een memo (opens in new tab) dat deze maatregelen betekenen dat bepaalde projecten worden gepauzeerd en middelen worden overgeheveld naar zaken met een hogere prioriteit. Het lijkt erop dat het team dat werkt aan toekomstige Pixelbooks elders binnen Google is ingezet.

Analyse: Vaarwel, Pixelbook

De Pixelbook-serie had slechts twee versies, de originele premium Pixelbook, en de meer betaalbare Pixelbook Go.

De originele Pixelbook moest het potentieel van Chromebooks laten zien. De Pixelbook was niet alleen een goedkoop apparaat om op het web te surfen en emails te versturen, maar had een indrukwekkend scherm van 2.400 x 1.600, een 256GB SSD, 8GB RAM en een Intel Core i5-processor. Deze specs zouden niet zou misstaan in een high-end laptop.

Het doel was om de vooroordelen van mensen over wat een Chromebook is uit te dagen en tegelijkertijd als inspiratiebron te dienen voor andere Chromebook-makers (Google zit natuurlijk ook achter het Chrome OS-besturingssysteem waarop alle Chromebooks draaien, dus heeft een gevestigd belang bij het succes van alle Chromebooks, niet alleen zijn eigen). Dat was een zware, en zo goed als onmogelijke taak, en daarom is het misschien geen verrassing dat het niet gelukt is.