Twitter test snooze functie voor notificaties

App onderzoekster Jane Manchun Wong onthult het nieuws vandaag op haar Twitter-pagina.

In haar bericht meldt ze het volgende: "Twitter is bezig met het testen van een Snooze functie, die gebruikers de mogelijkheid geeft om hun notificaties te dempen gedurende een uur, drie uur of 12 uur."

In een uitgebreide blogpost vertelt ze meer over de nieuwe functie van Twitter die op de mobiele app beschikbaar zal worden. Ze vertelt andere hoe ze het nieuws ontdekte, "door het bestuderen van de code onder Twitter's mobiele app voor Android".

Bij haar tweet plaatste Wong ook een foto van de nieuwe functie, waarop te zien is hoe je de snooze -knop kunt inschakelen. Door op het bel icoon (met een streep erdoorheen) te klikken rechtsboven, verschijnt er een scherm waarin je kunt aangeven hoe lang je je notificaties wil dempen. Je kunt kiezen uit een uur, drie uur, twaalf uur of geen.

En als je de notificaties weer in wilt schakelen, of je wilt de tijd aanpassen, dan klik je gewoon op het bel icoontje.

Twitter is testing Snooze feature, allowing users to pause notifications for 1 hour, 3 hours or 12 hours!I wrote a blog for the first look of this unreleased feature https://t.co/EoNYaRHraQTip @Techmeme pic.twitter.com/qm3aMM2Q00August 6, 2019