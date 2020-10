CEO bevestigt: OnePlus wil weer goedkope smartphones maken

OnePlus gaat terug naar haar roots met het maken van betaalbare smartphones, want de fabrikant voelt aan dat het nu volwassen genoeg is voor meerdere producten in haar portfolio.

OnePlus wist in relatief korte tijd fantastische vlaggenschepen te produceren voor een razend scherpe prijs. Sinds de eerste telefoon jaren geleden is verschenen, is elke nieuwe uitvoering ietwat in prijs gestegen. De OnePlus 8 Pro is het meest recente high-end toestel van ze en kost nu bijna net zoveel als de concurrentie. Een echte flagship killer is OnePlus dan ook niet echt meer, zeker niet nu het geen goedkope toestellen meer op de markt brengt.

In een gesprek met Fast Company deelt Pete Lau, CEO van OnePlus, de toekomstplannen van de fabrikant. Extra details werden gedeeld op Weibo, waar de topman praat over waarom ze nu klaar zijn voor het toevoegen van 'nieuwe leden' aan de familie.

OnePlus Z bevestigd?

In het verleden heeft OnePlus vaak gemeld dat het een zeer klein bedrijf is wat nog in de groei zit, en vandaar ook weinig producten aanbiedt. Nu is Pete echter van mening dat OnePlus voldoende ervaring, mankracht en technische kennis heeft om nieuwe producten te ontwikkelen. De eerste producten van deze vernieuwde kijk op het bedrijf zullen de komende maanden volgen.

Het is onmogelijk om bij deze geruchten niet te denken aan de OnePlus Z, het budgettoestel dat we stiekem al weken geleden hadden verwacht samen met de OnePlus 8-serie. De verwachte lanceermaand is nu juli. Het is de eerste stap van OnePlus om weer toestellen in het lagere prijssegment te gaan verkopen. De betaalbare toestellen zijn volgens Lau nog altijd kwalitatief wat je van OnePlus mag verwachten.

Net als met de meeste andere hardwarebedrijven, wil OnePlus langzaam maar zeker gaan bouwen aan een ecosysteem. De OnePlus TV van vorig jaar (niet in de Benelux uitgebracht) gaf ons al een inkijkje in de visie van het bedrijf.

In hetzelfde interview wordt er meer duidelijkheid geschept over OnePlus zelf. Er is de afgelopen jaren het nodige te doen geweest over de eigendomsstructuur. Er waren speculaties dat OnePlus slechts een dochteronderneming is van Oppo, gecontroleerd door BBK Electronics. OnePlus claimt dat het gesteund wordt door een private investeerder genamad Oplus. Deze heeft geen band met BBK, maar is wel een investeerder in Oppo en Realme.

Oppo is nog altijd een belangrijke partner voor OnePlus en het deelt veel van haar belangrijkste technologie met de fabrikant, evenals de productielijn en leveranciers. Door het delen van deze onderdelen is het in staat om betere schaalvoordelen te halen, evenals meer toestellen in haar ecosysteem te hebben. Hierdoor kan er in potentie een grotere doelgroep aangesproken worden. Het is momenteel nog onzeker of Oppo en OnePlus werken aan een gezamenlijk softwareplatform voor in de toekomst.

Deze ontwikkelingen komen niet uit de lucht vallen, aangezien OnePlus eerder al eenzelfde wens had uitgesproken, maar dan met een stuk minder details. Door software- en lifestyleproducten te combineren, kunnen technologiebedrijven meer consumenten aanspreken. Het zal zeker niet de laatste Android-fabrikant zijn die hiermee aan de slag gaat.