Call of Duty: Warzone 'beveiligingsupdate' opent aanval op PC valsspelers

Call of Duty: Warzone opent de aanval op valsspelers met een nieuwe beveiligingsmaatregel, waardoor het moeilijker wordt voor deze personen om anderen het leven zuur te maken.

De update richt zich specifiek op PC-spelers. Dat is op zich niet zo vreemd, aangezien er op de PC het meest wordt valsgespeeld. Ontwikkelaar Infinity Ward heeft nu twee-factor-authenticatie voor iedereen verplicht gemaakt die de gratis versie van Warzone speelt.

Gek genoeg is 2FA (zoals de afkorting luidt) niet voor iedereen die Warzone speelt via Call of Duty: Modern Warfare. Iedereen die dus de game heeft gekocht kan dus alsnog valsspelen.

Als je in het achterhoofd houdt dat PUBG, wat toch een betaalde battle royale game is, ook nog altijd last ondervindt van valsspelers, verwachten we niet meteen dat alle problemen voor Warzone met deze maatregel zijn opgelost.

Hoe dan ook is het nieuws dat tal van valsspelers niet zomaar meer de boel kunnen verzieken erg prettig om te lezen. Verder merkten we vrij recent nog op dat mensen die valsspelen doorgaans bij elkaar in de lobby worden gezet. Het in-game melden van valsspelers is eveneens verbeterd.

Infinity Ward kondigde de nieuwe maatregelen aan in onderstaande tweet:

Valsspelen lijkt met de dag populairder te worden. Riot Games' first-person shooter Valorant wordt ook al getroffen door valsspelers/hackers, en dat terwijl de game zich nog in een bètafase bevindt.

Warzone groot succes

Warzone heeft op het moment van schrijven al meer dan 60 miljoen spelers aangetrokken. De game lijkt dan ook een blijvertje te zijn in de wereld van battle royale games. Het helpt ook zeker dat er voor nu wekelijkse updates en verbeteringen doorgevoerd worden.