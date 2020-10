Borat 2 nu te zien op Amazon Prime Video

Zestien jaar nadat Borat Sagdiyev zijn geliefde Pamela Anderson in een jutezak probeerde te proppen is Sacha Baron Cohen terug in zijn beroemdste gedaante. Hij doet wat hij doet: Amerikanen verrassen met meer culturele ervaringen om de glorieuze natie Kazachstan in een goed daglicht te zetten. En dat in een verkiezingsjaar. Maak je klaar om ongecontroleerd naar adem te snakken, te lachen en ineen te krimpen bij het zien van Borat Subsequent Moviefilm.

In 2006 was de eerste Borat-film een commercieel succes. De veelgeprezen mockumentary veroorzaakte veel ongemak in het politieke spectrum en schokte het publiek. De film haalde wereldwijd $262 miljoen op. Hoofdrolspeler Sacha Baron Cohen kreeg zelfs een Golden Globe voor Beste Acteur als de minzame, opruiende Kazachse journalist.

Borat 2 Releasedatum: Vrijdag 23 oktober 2020 Regisseur: Jason Woliner Cast: Sacha Baron Cohen, Irina Nowak, Mike Pence, Rudy Giuliani Duur: 1 uur en 35 minuten Rating: 18+

In 2020 is Borat terug in 'Yankee-land' voor de vervolgfilm. Borat probeert een "wonderbaarlijke omkoping aan het Amerikaanse regime" te leveren, deze omkoping blijkt echter zijn dochter te zijn. Omdat Borat beroemd geworden is vanwege zijn eerste film, moet hij op een speciale incognito-missie. Zo verschijnt Borat op een conferentie vermomt als Donald Trump en roept hij "Ik bracht het meisje voor jou" naar Mike Pence. Ook verstoort Borat de boel bij een interview met de voormalig burgemeester van New York City en Trump-aanhanger Rudy Giullani.

We zullen Borat ook zien falen tijdens het navigeren door Amerika in tijden van een lockdown vanwege het coronavirus. Nadat de beperkingen versoepeld waren, werd de productie snel hervat. We worden getrakteerd op scènes van Borat in quarantaine met twee vreemden. "Wat is gevaarlijker, het virus of de Democraten", vraagt hij. "De Democraten", stemt het tweetal in.

Een heropleving van Borats provocatie kon niet op een spannender moment komen: het is slechts een kwestie van weken voordat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van start gaan, terwijl de wereld nog steeds aan het bijkomen is van COVID-19. Wordt het vervolg van Borat een groot succes? Ervaar het zelf op Amazon Prime Video.