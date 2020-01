Bluetooth LE Audio zal zorgen voor betere geluidskwaliteit en batterijduur

Bluetooth is het draadloze transmissieprotocol dat in miljoenen apparaten over de hele wereld standaard wordt gebruikt, van draadloze hoofdtelefoons en luidsprekers tot smart home toepassingen. Het is dus van groot belang wanneer de Bluetooth Special Interest Group (SIG), de standaardorganisatie die de technologie ontwikkelt, zegt dat het met een nieuwe technologie op de proppen is gekomen.

Bluetooth LE Audio werd onthuld op CES 2020 en is de volgende iteratie van de draadloze transmissiestandaard die gebruik maakt van een nieuwe codec (LC3) om de geluidskwaliteit en de levensduur van de batterij te verbeteren. Je zal bovendien honderden apparaten kunnen koppelen aan dezelfde bron.

Zowel LC3 als Bluetooth LE zullen de traditionele Bluetooth en de SBC-codec aanvullen en de SIG zegt te verwachten dat ze binnen de komende twee jaar op apparaten te zien zullen zijn.

Stroom besparen en datacompressie verbeteren

De magie achter Bluetooth LE - of Bluetooth Low Energy - is de LC3-codec. Die is in staat om gegevens efficiënter te comprimeren en te decomprimeren dan SBC, wat betekent dat draadloze Bluetooth-chips hun werk kunnen doen door minder stroom te verbruiken.

Volgens de SIG klinkt het geluid dat met Bluetooth LE en LC3 wordt verzonden ook nog beter.

Omdat het minder stroom verbruikt, is het de perfecte transmissiestandaard voor hoortoestellen waardoor slechthorenden op een eenvoudige manier rechtstreeks verbinding kunnen maken met hun tv's en mobiele apparaten.

Het laatste voordeel is de mogelijkheid om meerdere koptelefoons te koppelen aan een enkele geluidsbron. Volgens de SIG konden we zien dat luchthavens, bars, sportscholen, bioscopen en conferentiecentra allemaal een Bluetooth-kanaal hebben dat openstaat voor het publiek en waarmee je verbinding kunt maken. Dit helpt niet alleen hardhorende mensen, maar het zou deze locaties ook in staat stellen om audio in verschillende talen uit te zenden.

(Image credit: Bluetooth SIG)

Betere Bluetooth voor betere toestellen

Waarom wordt dit dan op CES aangekondigd? Wel, Bluetooth SIG heeft de bedrijven op CES nodig om de nieuwe standaard te gebruiken. Als Bluetooth LE Audio niet gebruikt wordt in de praktijk, dan hebben we er natuurlijk niets aan.

Als we ons op het verleden baseren, zullen bedrijven niet alleen de nieuwste versie van Bluetooth overnemen, maar zullen ze dan ook functies als 50% betere batterijlevensduur in toekomstige producten aanprijzen zonder te vermelden dat het alleen mogelijk is vanwege LC3 en Bluetooth LE Audio.