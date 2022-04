Blizzard lekt per ongeluk nieuwe World of Warcraft-uitbreiding uit

De volgende World of Warcraft-uitbreiding lijkt te zijn uitgelekt door Blizzard voorafgaand aan de officiële aankondiging later deze maand.

Verschillende leaks en geruchten omtrent de naam en inhoud van de negende uitbreiding van de MMO zijn al langere tijd de revue gepasseerd. Nu heeft Blizzard Entertainment zelf een tipje van de sluier gelicht over wat we kunnen verwachten.

Gebruikers op Reddit merkten op dat elementen van de homepagina van World of Warcraft leiden naar referenties aan World of Warcraft: Dragonflight in de broncode. Er staat informatie in over het pre-orderen van de uitbreiding, welke drie opties heeft: 'base', 'heroic' en 'epic'. Dat ligt in lijn met de manier waarop de Shadowlands-uitbreiding wordt verkocht.

De officiële aankondiging staat gepland voor 19 april. Dan onthult Blizzard officieel wat we kunnen verwachten voor de bijna 18 jaar oude game.

Naast dit leak, is er rond dezelfde tijd ook een afbeelding opgedoken die de key art van World of Warcraft: Dragonflight toont. Het populaire personage Alexstrasza is te zien voor een draak.

Het is onduidelijk waar deze afbeelding vandaan komt, maar naar verluidt is het voorafgaand aan de gelekte naam van de uitbreiding verschenen. Dit is wat minder geloofwaardig dan de leak van Blizzard zelf, maar de timing is bemoedigend.

Analyse: naar de Dragon Isles?

We weten verder nog niet zo veel over de uitbreiding, maar het lijkt er op dat de avonturen in World of Warcraft plaatsvinden op de langverwachte Dragon Isles. Het is een geschrapte raid van WoW's vroegere geschiedenis, maar is weer opgedoken in de lore van de game, waardoor het mogelijk is dat Blizzard er toch iets mee van plan is.

We hopen dat de uitbreiding weer wat spektakel oplevert. De vorige twee uitbreidingen waren niet zo spectaculair, dus Dragonflight wordt mogelijk een groot moment voor de geliefde MMO.