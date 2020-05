De beste externe harde schijven van 2020

De beste externe harde schijven kunnen een effectieve en draagbare vorm van back-up zijn en ervoor zorgen dat je je bestanden makkelijk kan meenemen. Hoewel veel mensen ze misschien omslachtig vinden, zijn ze een geweldige manier om al je bestanden en mappen op te slaan, te beveiligen en te beschermen, vooral als een klein opslagmedium zoals een usb-stick niet voldoende is.

Opslagmedia zoals usb-sticks en microSD-geheugenkaarten zijn niet altijd de beste oplossing voor thuis of onderweg. Sterker nog, als je vaak grote bestanden verwerkt die veel opslagruimte en hogere lees/schrijfsnelheden vereisen, zijn ze simpelweg niet goed genoeg. Externe SSD's zijn bovendien duurzamer en veel sneller, al zijn ze meestal ook duurder. Dat geldt ook voor beveiligde schijven, die speciaal zijn ontworpen om bestanden uiterst veilig te bewaren.

De beste externe harde schijven vinden dan ook de perfecte balans tussen kostprijs en draagbaarheid. Meestal bieden ze meer opslag aan tegen een lagere kost dan SSD's en zijn ze robuust genoeg om met je mee te nemen. Wanneer je door onze lijst van beste harde schijven gaat, zal je zeker iets naar je smaak vinden.

Een overzicht van de beste externe harde schijven

De Buffalo's MiniStation Extreme NFC is geweldig voor de budgetbewuste consument. (Bron: Buffalo)

1. Buffalo MiniStation Extreme NFC externe harde schijf

Draadloze veiligheid

Capaciteit: 2TB | Aansluiting: USB 3.0

NFC beveiliging

Stevig design

Niet de snelste

Als je op zoek bent naar de beste externe harde schijf die je veel geld gaat besparen, dan is de Buffalo's MiniStation Extreme NFC je beste keuze.

De Buffalo MiniStation Extreme NFC is zeer flexibel en compatibel met Mac en Windows. De harde schijf komt met een USB 3.0-kabel en een stevige case die stof- en waterdicht is.

De schijf zal je data dus beschermen tegen valpartijen én inbreuken, want 256-bit AES beveiliging is voorzien en ook NFC (Near Field Communication) is aanwezig. Deze laatste zorgt ervoor dat je makkelijk je harde schijf kan ontgrendelen door er de meegeleverde NFC-kaart tegen te houden.

De volledige review lees je hier: Buffalo MiniStation Extreme

De Western Digital My Passport Ultra is een van de beste harde schijven van het moment (Image credit: Western Digital)

2. Western Digital My Passport Ultra 4TB externe harde schijf

Komt met encryptie en een lange waarborg

Capaciteit: 4TB | Aansluiting: USB 3.0

Grote capaciteit

USB-C

Veel toepassingen

Gemiddelde prestaties

De nieuwste generatie van de Western Digital My Passport Ultra is hier en beschikbaar in opslag van 1TB tot 4TB. De schijven zijn voorzien van cloudopslag en 256-AES encryptie, alsook de software van WD.

De harde schijf levert sterke prestaties op het vlak van data-overdracht, maar slaagt er toch niet in om een podiumpositie te behalen. De schijf haalt immers de snelheden van externe SSD's niet. Wanneer we het hebben over externe HDD's, is er echter weinig concurrentie.

Lees hier de volledige review: Western Digital My Passport Ultra

Als je liever een externe harde schijf hebt die solid state drive (SSD) snelheden kan leveren, dan is er de Samsung Portable SSD T5. (Bron: Samsung)

3. Samsung T5 SSD externe harde schijf

De beste externe SSD van 2020

Capaciteit: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Aansluiting: USB Type-C

Enorm snel

Enorm compact

Duur

Als je liever een externe harde schijf hebt die gebruik maakt van de snelheden van een SSD, dan is de Samsung Portable SSD T5 een van de beste harde schijven voor jou.

Samsung heeft een sterke reputatie op het vlak van SSD's, mede dankzij producten zoals de T3, en de T5 bouwt op die voorganger door USB-C toe te voegen, wat de prestaties de hoogte in jaagt. Natuurlijk blijft de SSD ook in de andere richting compatibel met USB 3.0 en USB 2.0 als je computer nog geen USB-C heeft. De externe harde schijf kost wat meer, maar is zeker de moeite waard.

Lees de volledige review: Samsung Portable SSD T5

De Adata SD700 is ideaal voor zij die een externe harde schijf zoeken die tegen een stootje kan. (Image credit: Adata)

4. Adata SD700 External SSD

Een terabyte in je handpalm

Capaciteit: 256GB, 512GB or 1TB | Aansluiting: USB 3.0

Sterke prestaties

IP68 score

Geen USB Type-C

De Adata SD700 is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een robuust opslagapparaat dat voldoende capaciteit kan bieden zonder dat het te veel kost. De harde schijf presteert ongelooflijk goed en blijft de enige SSD met IP68-certificatie.

Dankzij de solid state drive die zich in deze externe harde schijf bevindt, is hij een stuk sneller dan externe schijven die gebruik maken van traditionele draaiende schijven, wat betekent dat je grote overdrachtssnelheden en een robuuste bescherming krijgt.

De Adata SD700 heeft een capaciteit tot 1 TB, dus je hoeft je geen zorgen te maken over een gebrek aan opslagruimte. Wat wil je nog meer?

Lees de hands-on review: Adata SD700 External SSD

De WD My Book Duo is de externe harde schijf met de grootste capaciteit. (Bron: WD)

5. WD My Book Duo 4TB externe harde schijf

Meer opslag kan je niet vinden

Capaciteit: 4TB | Aansluiting: USB 3.0 x 2

Heel veel ruimte

RAID-ondersteuning

Duur

Heeft twee USB 3.0-poorten nodig

Als je op zoek bent naar een externe harde schijf met een grote capaciteit, dan is de de WD My Book Duo de beste keuze. De hoeveelheid opslag begint bij 4TB, maar er zijn ook versies van 20TB, verspreid over twee harde schijven.

Als je wat van deze capaciteit wil opofferen, kan je de schijven in RAID draaien, zodat je steeds een back-up hebt moest er iets mis gaan.

Deze harde schijf met USB 3.0 heeft veel van de mogelijkheden die je ook op een NAS vindt (inclusief een hoge prijs) en als je router er op voorzien is, kan je deze schijf zelfs als een NAS gebruiken.

De WD My Book Duo komt met een garantie van twee jaar, heeft 256-bit AES-encryptie en software die automatisch je back-ups regelt (WD SmartWare Pro).

Belangrijk om te vermelden is dat de externe harde schijf makkelijk onderhouden kan worden en standaard al geformatteerd is voor Windows-gebruikers (NTFS).

Lees hier de volledige review: WD My Book Duo 4TB

Het Buffalo MiniStation Thunderbolt is geweldig als je op zoek bent naar een Thunderbolt 3-poort (Bron: Buffalo)

6. Buffalo MiniStation Thunderbolt externe harde schijf

Beste externe harde schijf met Thunderbolt

Capaciteit: 1TB, 2TB | Aansluiting: Thunderbolt, USB 3.0

Lagere prijs dan andere schijven met Thunderbolt

Geformatteerd voor Mac

Geen SSD

Als je een apparaat hebt met een Thunderbolt-poort, dan is dit een geweldige oplossing, want het heeft twee keer de snelheid van een standaard USB 3.0 harde schijf. De schijf is ook niet zo duur als andere Thunderbolt schijven. Dat komt door het gebruik van een traditionele harde schijf in plaats van een SSD, wat de snelheid natuurlijk beperkt. Er is ook een USB 3.0-poort aanwezig voor zij die geen toegang hebben tot Thunderbolt 3.

Lees de volledige review: Buffalo MiniStation Thunderbolt

De Seagate Backup Plus Desktop Drive combineert snelheid en capaciteit (Image credit: Seagate)

7. Seagate Backup Plus Desktop Drive 5TB

De beste prestaties

Capaciteit: 5TB | Aansluiting: USB 3.0

Zeer snelle overdracht van data

Betrouwbaar

Je betaalt meer voor de Mac-variant

Wanneer je snelheid en capaciteit wil combineren, dan is de Seagate Backup Plus Desktop Drive 5TB zeker het overwegen waard. De harde schijf is beschikbaar met opslag tot 8TB en ze verslaat de concurrentie op het vlak van lees én schrijfsnelheid.

Bovenop deze capaciteit en snelheid, krijg je veel gemoedsrust door de lager dan gemiddelde cijfers die Seagate kan voorleggen op het vlak van kapotte schijven, voornamelijk wanneer het gaat over grote harde schijven.

Je krijgt bovendien de back-up software en de harde schijf werkt met zowel Windows als Mac, hoewel ze geformatteerd is voor Windows als je ze koopt. Je kan ook de Mac-versie kopen, maar die is duurder.

Lees de volledige review: Seagate Backup Plus Desktop Drive 5TB

De My Passport Wireless Pro is een premium optie. (Image credit: Western Digital)

8. Western Digital My Passport Wireless Pro externe harde schijf

Draadloos wonder

Capaciteit: 2TB | Aansluiting: USB 3.0 en Wi-Fi

Draadloze AC

USB 3.0

Goede batterijduur

Geen USB-C

Duur door de Wi-Fi mogelijkheden

Ook al hadden we gemengde gevoelens over eerdere versies van de My Passport Wireless, de 2016 "pro" variant van de externe HDD herstelt het vertrouwen in de naam Western Digital. Het ontwerp is gereviseerd en lijkt niet meer op de My Passport Ultra of My Passport for Mac. In plaats daarvan heeft de My Passport Wireless Pro nu een meer premium uitstraling. Het lijkt op een extern dvd-station, maar met de aanwezigheid van de ingebouwde SD-kaartsleuf, hoef je je geen zorgen te maken. je zal ze niet verwarren met iets anders. De toevoeging is bovendien een enorm voordeel voor fotografen.

Voor alle anderen is er een enorme 6.400mAh batterij in het apparaat ingebouwd. Hierdoor kan de drive volledig op zichzelf op 2.4GHz of 5GHz netwerken worden gebruikt. Verwacht echter geen geavanceerde manier om je harde schijf aan te sluiten, want de My Passport Wireless Pro maakt alleen gebruik van USB Type-B naar Type-A. USB-C is helemaal afwezig.

Hoewel de My Passport Wireless Pro niet goedkoop is, heeft hij op andere vlakken duidelijk zijn voordeel. Natuurlijk heeft niet iedereen een draadloze harde schijf of ondersteuning voor een SD-kaart nodig, maar als dat wel het geval is, is dit een onmisbaar stukje hardware.

Lees de volledige review: Western Digital My Passport Wireless Pro



De LaCie Porsche Design Mobile Drive is de ideale uitdager van de Seagate M3. (Bron: LaCie) (Image credit: LaCie)

9. LaCie Porsche Design Mobile Drive 4TB

USB-C topper

Capaciteit: 4TB | Aansluiting: USB-C

Snelle USB-C connectie

Geweldig design

Duur

USB-C is nodig om van de snelheid te profiteren

Mogelijk ben je al eens op de LaCie Porsche Design Mobile Drive gebotst tijdens het browsen naar USB-C accessoires op de Apple website. Daar is een reden voor, want de harde schijf komt namelijk met een USB-C naar USB-A en USB-C naar USB-C connector, wat de schijf in elke situatie geschikt maakt.

Het is wel veel geld voor een externe harde schijf, begrijp ons niet verkeerd, vooral als je in de markt bent voor duurste variant van 4TB. Aan de andere kant is dit een HDD die theoretisch gezien een snelheid tot 5Gbps kan leveren, als hij niet gehinderd wordt door de grenzen van de SMR (Shingled Magnetic Recording)-technologie.

De LaCie Porsche Design Mobile bestaat uit vijf onderdelen van 800GB en daarmee is de harde schijf sterke concurrentie voor de Seagate M3, hoewel dit model groter en zwaarder is.

Ja, de schijf heeft een extra gebruiksgemakfactor in de vorm van USB-C, maar er moet worden opgemerkt dat de Porsche Design Mobile nog steeds beperkt is tot USB 3.0-snelheden. Desalniettemin biedt LaCie de beste externe USB-C-harde schijf aan die er te koop is. Voorlopig dan toch.

Lees de volledige review: LaCie Porsche Design Mobile Drive 4TB



De iStorage diskAshur 2TB biedt je beveiliging als geen ander. (Image credit: iStorage)

10. iStorage diskAshur 2TB externe harde schijf

Beste schijf voor beveiliging

Capaciteit: 2TB | Aansluiting: USB 3.0

Fysieke beveiliging

Robuust ontwerp

Duur

Normaal doen de iStorage harde schijven dienst bij overheden en multinationals en met reden - ze bieden beveiliging zoals geen ander.

Wanneer iemand met je iStorage schijf knoeit, kan je er voor kiezen om ze zichzelf te laten vernietigen. Meer nog, je data wordt beschermd door 256-bit AES-encryptie, voorzien van meerdere vormen van beveiliging om criminelen buiten te houden. Met dat in gedachten zal de prijs je misschien niet doen weglopen.

De harde schijf blijft wel duur en kost makkelijk vier keer zoveel als een vergelijkbaar exemplaar van 2TB. Je betaalt echter voor een product dat zo goed als niet te kraken is. Denk er wel aan dat je geen ondersteuning van de fabrikant zal krijgen als er iets misloopt.

Lees onze volledige review: iStorage diskAshur DT

De beste externe harde schijf kiezen

Wanneer je op zoek bent naar de beste harde schijf, dan moet je er zeker van zijn dat je kiest voor een apparaat dat je belangrijkste bestanden veilig kan opbergen. Betrouwbaarheid is enorm belangrijk, want je wil geen harde schijf kopen die snel kapot gaat, waardoor je al je data kwijtspeelt.

De beste externe harde schijven zijn ook snel, want ze maken gebruik van SSD (Solid State Drive) technologie of de laatste nieuwe aansluitingen, zoals USB-C.

De beslissende factoren wanneer het op de snelheid van dataoverdracht aankomt, is de aansluiting van de harde schijf en de soort harde schijf: standaard of SSD. Veel externe harde schijven gebruiken nog steeds USB 2.0 aansluitingen, maar voor hogere snelheden wil je USB 3.0 of USB-C. Je computer moet deze natuurlijk wel ondersteunen.

Je moet ook even nadenken over de opslagruimte die je wil. De beste externe harde schijven laten je meestal kiezen. We raden 500GB aan om te beginnen, dat geeft je aardig wat ruimte voor een lage prijs.

Als je echter werkt met grote bestanden, zoals foto's in hoge resolutie en video's, dan overweeg je best een groter exemplaar. Denk daarbij aan een externe harde schijf van één of meer terabytes (TB).

Voor je een externe harde schijf koopt is het dus belangrijk om te bepalen hoeveel ruimte je nodig hebt. Zo maak je de beste keuze. Je wil immers niet betalen voor ruimte die je niet gaat gebruiken.

Je kan ten slotte ook kiezen voor een externe harde schijf met een schokbestendig omhulsel, zo hoeft een valpartij niet het einde van de wereld te zijn. Een lichte schijf is dan weer te overwegen als je ze vaak met je mee neemt.