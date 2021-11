Asus gaming-laptop gespot met nieuwe Ryzen-CPU en RTX 3080 Ti

Op dit moment is het geen interessante tijd voor gaming-laptops, maar Asus gaat daar mogelijk verandering in brengen. Dankzij een vermelding bij de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) weten we meer over de aankomende ROG Strix G15. De laptop krijgt, volgens het bericht, een nieuwe Ryzen 6000-processor en een Nvidia GeForce RTX 3080 Ti.

De GPU is een minder verrassende toevoeging, die hebben we eerder voorbij zien komen in een gerucht. De CPU zien we hier echter voor het eerst. Volgens de leak krijgt de laptop een Ryzen 6900HX-processor.

Het is nog vroeg, dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat deze specs kloppen. Volgens MyLaptopGuide wordt de Ryzen 9 6900HX een processor met 8 cores en 16 threads, net zoveel als de Ryzen 9 5900HX. Naast deze CPU krijgt de laptop dus ook een RTX 3080 Ti en 32GB aan RAM.

De exacte specificaties van de processor weten we nog niet, maar techbeurs CES 2022 komt dichterbij. Mogelijk horen we daar meer.

Analyse: de comeback van AMD

Intel heeft recent een nieuwe lijn aan CPU’s op de markt gebracht. Dit is de eerste serieuze competitie die AMD in de laatste jaren heeft gehad. Op dit moment heeft het bedrijf alleen de 7nm Ryzen 5000-processoren om de strijd met Intel mee aan te gaan. Maar dat kan nu veranderen.

We hebben nog niet veel gehoord over de Zen 4-CPU’s van AMD, terwijl de lancering van de Zen 3-reeks al meer dan een jaar geleden is. Mogelijk krijgen we meer informatie bij CES 2022. De vraag is, of AMD een antwoord heeft op de krachtige Alder Lake-CPU’s van Intel.

Via VideoCardz