Apple Powerbeats 4 liggen al in de winkel, nog voor de officiële aankondiging

Hoewel Apple niks officieels heeft gezegd over de Powerbeats 4 volledig draadloze oortjes, gingen er de afgelopen weken wel geruchten de ronde van het bestaan van de oortjes. Nu zijn ze zelfs gezien in de schappen van een winkel.

Zo meldt 9to5Mac dat een lezer de nieuwe PowerBeats 4 voor 149 dollar ontdekte, in de Walmart in Rochester, New York. Het is nog onduidelijk of dit de uiteindelijke verkoopprijs is, aangezien we nog wachten op een officiële aankondiging op dat front, maar de PowerBeats 3 werd voor € 199,95 verkocht.

@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcBMarch 14, 2020

Zoals je kunt zien is de nieuwe versie van Apple's draadloze oortjes van het Beats by Dre merk, beschikbaar in de verwachte kleurenopties zwart, rood en wit. Ze beschikken ook over het verbeterde ontwerp van de oor haak, waarvan we hadden verwacht dat het de echte Powerbeats Pro zou overbrengen.

Evenzo wordt er op de verpakking beweerd dat de draadloze oortjes het f15 uur volhouden op één batterijcyclus, een verbetering ten opzichte van de 12 uur die de Powerbeats 3 aanbiedt en iets wat we hadden voorzien, aangezien de nieuwe units waarschijnlijk Apple's H1 chip bevatten.

De toevoeging van deze chip brengt ook de "Hey Siri" functionaliteit met zich mee (een detail die werd ontdekt in de iOS 13.3 code), dit geeft gebruikers toegang tot Apple's digitale assistent direct via spraakbesturing in plaats van dat je het moet activeren door het indrukken van een knop.

Hoewel dit een duidelijke bevestiging is van het bestaan van het product, want we kunnen wel zonder die officiële aankondiging van Apple, is het noemenswaardig dat de techgigant op dit moment nog geen officiële aankondiging heeft gedaan. Dus we krijgen nog alles te horen over de details, van de nieuwste draadloze oortjes van Beats.