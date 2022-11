Apple waarschuwt voor iPhone 14 tekort en vertragingen

Als je nog aan het wachten bent op een iPhone 14 Pro of een iPhone 14 Pro Max (een van de beste telefoons die je momenteel kunt kopen) dan duurt het wachten nu misschien nog iets langer. Dit nieuws komt uit een statement (opens in new tab) van Apple, waarin ze laten weten dat de iPhone-productie flink vertraagd wordt door een uitbraak van Corona in een van hun Chinese fabrieken.

Apple laat weten dat de Corona-maatregelen tijdelijk invloed hebben op de belangrijkste productiefabriek voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max in Zhengzhou, China. Deze fabriek is nog wel open, maar er wordt nu niet op volledige capaciteit gewerkt.

Dat is slecht nieuws voor mensen die voor de feestdagen nog een nieuwe iPhone wilden kopen. De komende maanden worden er namelijk nog wel vertragingen verwacht vanwege dit probleem. Volgens de Apple store lopen wachttijden voor het Pro-model inmiddels al op tot zo'n 4 á 5 weken en dat kan nog verder oplopen als de Corona-maatregelen langere tijd aanhouden.

Er is volgens Apple nog steeds een grote vraag naar de nieuwe iPhone 14 Pro- en Pro Max-modellen, maar ze verwachten minder te kunnen leveren dan voorheen het plan was en klanten zullen dus iets langer moeten wachten op hun nieuwe telefoons.

Lockdown iPhone-fabriek

Dit komt allemaal door een corona-uitbraak in Zhengzhou, de Chinese stad waar Apple's belangrijkste fabriek voor de productie van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zich bevindt. Er werd gemeld dat er 167 corona-besmettingen waren in de stad tijdens de laatste week van oktober. Volgen eerder nieuws probeerde de fabrikant Foxconn, die de fabriek runt, al tegen het einde van vorige maand een lockdown in te voeren om de verspreiding van het virus tegen te houden.

Nadat dit bekend werd, zagen we ook video's verschijnen op Chinese sociale media-kanalen, waarin werknemers van de fabriek probeerden te ontsnappen. De werkomstandigheden waren volgens rapporten slecht tijdens deze quarantaine en ook de voorziening van voedsel en medische hulpmiddelen was niet goed genoeg.

Apple is niet het eerste technologiebedrijf dat beïnvloed wordt door China's strenge corona-maatregelen. Het gebied in Zhengzhou waar de Foxconn-fabriek zich dus ook bevindt, zit door de maatregelen van de Chinese overheid in lockdown tot minstens 9 november.

Deze vertraging komt al vrij snel na de lancering van de iPhone 14-modellen halverwege afgelopen september. De iPhone 14 Pro en Pro Max bleken daarbij ook erg populair te zijn onder Apple fans en experts. Het is nog onduidelijk wanneer de productie in de Zhengzhou-fabriek weer op volledige capaciteit verder zal gaan, maar de vertraging komt dus op een vervelend moment voor Apple en voor de consument.