Apple toont nieuwe emoji's die later dit jaar naar iPhones komen

Als je een iPhone, iPad of ander Apple-toestel hebt, staan er heel wat nieuwe emoji's op je te wachten. Apple heeft zonet de eerste set nieuwe emoji's onthuld die later dit jaar uitgerold zullen worden.

Zoals de Emojipedia blog laat weten, zijn er 13 emoji's voor Apple-toestellen onthuld. We zien hier onder andere een dodo, een boemerang, een menselijk hart, longen, bubble tea, en het transgendersymbool.

Dat is een leuke mix van verschillende dingen, waarmee het bedrijf het beste van zichzelf wil tonen. Dit is echter nog niet de volledige lijst die later dit jaar uitkomt. Wanneer iOS 14 uitgerold wordt (of wanneer de volgende emoji-set wordt uitgebracht voor Apple-toestellen), zullen er in totaal maar liefst 117 nieuwe emoji's zijn.

Dit zijn de beste iPhones

Lees hier de review van de iPhone SE 2020

Meer emoji's

De wereld van emoji's is een vreemde bureaucratische wereld. In januari werden de nieuwe emoji's voor 2020 onthuld door het Unicode Consortium, dat bepaalt welke emoji's elk jaar worden uitgebracht. De volgende fase is dat bedrijven als Apple, Google en Facebook hun eigen versies van de 'basis' emoji ontwerpen, die ze op hun eigen platformen gebruiken.

Je had misschien meer gezichtsbedekkende of social distancing emoji's verwacht, maar de laatste ontwerpen werden goedgekeurd in januari voor het coronavirus de wereld in haar greep had.

De 13 emoji's die door Apple werden onthuld, behoorden tot de 117 die in januari werden getoond (of 65 als je geen verschillende huidskleuren van dezelfde emoji meetelt). Dit is dus nog maar het topje van de emojiberg die we later dit jaar mogen aanschouwen.