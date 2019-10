Releasedatum 16 inch MacBook Pro mogelijk uitgesteld

Na jaren van doorontwikkelen lijkt Apple eindelijk tot de conclusie te zijn gekomen dat het Butterfly-toetsenbord nooit zo smetloos zal werken als een regulier toetsenbord. Volgens analist Ming-Chi Kuo lanceert de fabrikant in 2020 een MacBook met een verbeterd Scissor-switch-toetsenbord.

Kuo meldt dat Wistron, een producent in Taiwan, de hoofdleverancier van de Scissor-switches zal zijn in 2020. Die informatie is opgedoken nadat een onderzoeksnotitie voor TF International Securites werd opgemerkt door MacRumors.

De MacBooks van Apple hebben bij veel gebruikers een bijna iconische status. Geheel smetvrij is die na de afgelopen jaren echter niet, en dat komt voornamelijk door het toetsenbordsysteem wat gebruikt wordt. Het Butterfly-toetsenbord heeft voor tal van problemen gezorgd. Deze toetsen zijn erg vatbaar voor stof en vuil, waardoor de toetsen jouw input niet meer doorgeven aan het systeem.

16-inch MacBook Pro uitgesteld?

Veel gebruikers hebben de afgelopen jaren kapotte Butterfly-toetsenborden gemeld. De situatie was op een gegeven moment zo penibel dat Apple haar excuses voor dit probleem aanbood. Desalniettemin probeerde Apple de afgelopen jaren het vlindertoetsenbord te verbeteren, met hier en daar minieme verbeteringen, in de hoop dat de nieuwste generatie wel naar behoren zou werken.

Het nieuws dat Apple de MacBooks in 2020 gaat voorzien van een ander toetsenbord, kunnen we alleen maar toejuichen. Of dat echter betekent dat de 16 inch MacBook uitgesteld wordt? Wederom gaat er een nieuw gerucht rond dat de 16 inch MacBook de eerste zal zijn met een Scissor-switch toetsenbord.

Nog meer nieuws

(Image credit: Apple/9to5Mac)

We hebben echter meer te vertellen over de vermoedelijke 16 inch MacBook. Er is een gelekte afbeelding opgedoken van het te verschijnen apparaat. In de afbeelding, gespot in de krochten van macOS 10.15.1 door 9to5Mac, zien we dat de nieuwe Touch Bar en Touch ID modules gesplitst zijn door een laagje aluminium.

De huidige MacBooks maken gebruik van een Touch ID module die in hetzelfde display als de Touch Bar zit. Het ziet er dan ook uit als een klein verschil, maar kan wel duiden op een vernieuwd algeheel design. Zeker in combinatie met het nieuwe toetsenbord lijkt de 16 inch MacBook een bijzondere te gaan worden.

Hoewel een releasedatum in 2019 eerder werd genoemd voor het 16 inch-model, durven we daar nu onze handen niet voor in het vuur te steken. Kortom, het is afwachten geblazen wanneer Apple haar nieuwe MacBook op de markt zal brengen.