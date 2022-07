Apple nu officieel af van Intel-hardware

Apple heeft eindelijk de laatste sporen van de Intel-hardware uit de Macs verwijderd.

Het besluit van de techgigant om de belangrijke relatie met de fabrikant te verbreken, werd aangekondigd (opens in new tab) tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) keynote-toespraak van CEO Tim Cook in juni 2020. Sindsdien rolt het bedrijf geleidelijk aan de nodige veranderingen uit.

Apple gebruikt al silicium van Intel in zijn processors sinds 2006, toen het overstapte van PowerPC-processors, gebouwd door de alliantie Apple-IBM-Motorola uit 1991, op Intel x86-processors.

Wat was het laatste onderdeel?

Intels JHL8040R Retimer-chips, die worden gebruikt voor USB4-timerfuncties, waren het laatste overblijfsel volgens Twitter-gebruiker en halfgeleiderfanaat SkyJuice (opens in new tab), die blijkbaar zorgvuldig had gekeken naar een teardown (opens in new tab) van een M2 MacBook Air die was gepost door hardwarepagina iFixit.

De nieuwe chips dragen de codenaam 'U09PY3', en het is onbekend wie ze maakt, hoewel het heel goed Apple zelf zou kunnen zijn.

Apple heeft nog geen commentaar gegeven op deze stap, en Intel ook niet, dus we tasten in het duister over de beweegredenen achter sommige van deze veranderingen.

Helaas voor de aandeelhouders van Intel is het niet alleen Apple dat de afhankelijkheid van Intel-hardware terugdringt.

AMD heeft er blijkbaar ook voor gekozen geen Intel-hardware te gebruiken voor de Rembrandt-laptops, maar in plaats daarvan te kiezen voor retimers zoals de KB8001 "Matterhorn" van de Zwitserse start-up Kandou.