JavaScript tiende jaar op rij meest populaire programmeertaal

Voor het tiende jaar op rij is JavaScript (opens in new tab) de populairste programmeertaal wereldwijd. Stack Overflow hield een enquête (opens in new tab), die door ontwikkelaars wereldwijd werd ingevuld.

Meer dan 73.000 ontwikkelaars deden mee. Volgens het codeerplatform gebruikt 65 procent van de deelnemers Javascript, gevolgd door HTML (opens in new tab)/CSS (55 procent) en database (opens in new tab)-taal SQL (49,43 procent).

De top drie zit dichterbij elkaar als enkel naar de doelgroep beginnende ontwikkelaars wordt gekeken. JavaScript, HTML/CSS en Python (opens in new tab) zijn delen daar een eerste plek. Dit zijn dan ook de populairste programmeertalen voor wie begint met programmeren.

Leren programmeren

Wie wil leren programmeren, zoekt vaak naar een online cursus of opleiding. Tussen alle verschillende platforms die cursussen bieden, is Udemy met afstand de grootste. Ongeveer 66 procent van ontwikkelaars die de enquête hebben ingevuld volgden hier een cursus. Coursera staat op de tweede plek met 35 procent en de derde plek is voor Codeacademy (26 procent).

Een van de redenen waarom Udemy zo populair is, is omdat het in vergelijking met andere platforms de mogelijkheid geeft om losse cursussen te volgen, in plaats van een bepaalde richting op te gaan.

Populariteit zegt echter niks over hoe lucratief iets is. Volgens de data is Clojure nog steeds de programmeertaal die het hoogste salaris oplevert. Het gemiddelde jaarsalaris voor deze taal is 100.000 dollar. Dart is de programmeertaal waar je het minst mee verdient. Ontwikkelaars die met Dart werken verdienen een gemiddeld salaris van 43.724 dollar per jaar.

Hoofdontwikkelaars ontvangen het hoogste salaris, gevolgd door cloud (opens in new tab) infrastructuur-ontwikkelaars, blockchain-engineers en data-engineers. Ontwikkelaars met colocatie (opens in new tab)-ervaring krijgen gebruikelijk meer betaald dan collega's die enkel cloud-exclusieve ervaring hebben.

Big data en data-stream-vaardigheden worden ook goed betaald. Apache Spark, Apache Kafka en Hadoop staan in de top drie van andere frameworks en bibliotheken.

Full-stack (46 procent), back-end (43 procent), front-end (26 procent), en desktop-ontwikkelaars (15 procent) zijn wederom de grootst vertegenwoordigde groep.