iOS 16.1 update maakt Dynamic Island nog nuttiger

Het nieuwe Dynamic Island op de iPhone 14 Pro is nu nog dynamischer. iOS 16.1, dat deze week officieel op miljoenen iPhones is geïnstalleerd, bracht nieuwe gebarenbediening met zich mee voor Apple's vervanger van de notch.

Het Dynamic Island is alleen beschikbaar op de iPhone 14 Pro (Max) en verplaatst niet alleen de True Depth Module naar beneden vanaf de bovenrand van de iPhone, maar geef je ook extra functionaliteit. Technisch gezien is het Dynamic Island niet meer dan twee cut-outs in het scherm, één cirkel en één ovaal. Apple maakt handig gebruik van de kleine stukjes pixels tussen de twee rondjes om het Dynamic Island te creëren.

Binnen het Dynamic Island bevinden zich symbolen en animaties die aangeven of je telefoon bijvoorbeeld vergrendeld is, muziek afspeelt of een routebeschrijving aan het volgen is. Het Dynamic Island kan dus enorm veel dingen doen, ook met apps van derden.

In iOS 16.1 wordt er nog een nieuwe functie geïntroduceerd. Het Dynamic island kan nu al twee apps tegelijk weergeven, maar die zitten meestal als twee afzonderlijke eilanden op het scherm. Nu kun je met een gebaar gemakkelijk één activiteit verbergen. Apple heeft bevestigd dat deze functie, die voor het eerst verscheen in de iOS 16.1 bèta, nu deel uitmaakt van de officiële versie.

We startten bijvoorbeeld Apple Music en begonnen een nummer af te spelen, schakelden vervolgens over naar Kaarten en stelden de navigatie in voor thuis. Op het startscherm gaf het Dynamic Island deze activiteiten weer in twee afzonderlijke eilanden. Als we een vinger plaatsen op het kleinere muziekeiland en naar links vegen, wordt het verborgen en hebben we slechts één Dynamic Island met de routebeschrijving.

Nog een snelle veeg naar links over de linkerkant van het Dynamic Island haalt Apple Music weg, dat daarna weer op zijn eigen kleine eiland aan de rechterkant belandt.

Het is misschien een kleine verandering, maar ook een indicatie dat Apple het Dynamic Island ziet als een stukje software dat voortdurend verbeterd kan worden.

We zijn alvast benieuwd wat Apple nog in petto heeft.