Apple Glasses projecteert mogelijk een scherm recht op je ogen

Een nieuw gerucht suggereert dat Apple Glasses beelden direct naar je ogen kan projecteren, waardoor een beeldscherm niet langer noodzakelijk is.

Deze informatie is afkomstig van AppleInsider via een patent van Apple. Daarin wordt de technologie een ‘direct retinal projector’ genoemd.

Deze projector houdt bij waar je naar kijkt, zodat de bril door middel van spiegels licht en beelden direct naar je pupillen kan reflecteren.

(Image credit: USPTO / Apple)

De technologie die in het patent omschreven wordt, klinkt als een ingewikkelde opstelling van bedieningselementen, spiegels en een projector. In het patent staan verschillende configuraties beschreven van dit systeem. De belangrijkste informatie hieruit is dat Apple experimenteert met mogelijkheden voor AR en VR, en daarmee verschillende opties voor de Apple Glasses openhoudt.

Analyse: hoe zit het met de Apple Glasses?

Het gerucht gaat al jaren rond dat Apple een uitstap wil maken naar AR, VR of allebei met de Apple Glasses. Verwachtingen voor de bril blijven veranderen naarmate er nieuwe leaks en patenten verschijnen.

De meeste hiervan suggereren dat het apparaat in 2022 verschijnt, met een geavanceerdere versie die een jaar later op de markt moet komen. Of het een augmented reality-headset wordt zoals de Google Glass of een bril voor zowel AR als VR is nog niet duidelijk.

Het patent werd ingediend in januari 2017. Het is dus onduidelijk waar de bril zich bevindt in de planning van Apple. In datzelfde jaar begon het bedrijf met het opkopen van VR- en AR-ontwikkelaars. Eerst verkreeg het bedrijf VRvana in november van 2017 en daarna Akonia Holographics in augustus 2018. Mogelijk heeft Apple nog meer bedrijven in deze sector overgenomen, maar dat is ons niet opgevallen.

Het belangrijkste gerucht dat we dit jaar hebben gehoord komt van Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij voorspelt dat de Apple Glasses al in de eerste helft van 2022 verschijnt. Toch moeten we niet te hard van stapel lopen, aangezien dat gerucht in juni verscheen. Sindsdien hebben we geen nieuwe informatie gehoord over de release van de Apple Glasses.