Apple geeft eindelijk update aan AirTags om stalkers tegen te houden

Apple is inmiddels eindelijk een langverwachte firmware-update aan het uitrollen die het makkelijker gaat maken om onbekende AirTags te detecteren die bij je in de buurt zijn. Het bedrijf probeert hiermee te zorgen dat het moeilijker wordt voor mensen om het apparaat te misbruiken voor het stalken van anderen.

Het probleem met het stalken via een AirTag werd voor het eerst naar voren gebracht in mei 2021 toen The Washington Post in een onderzoeksverslag liet zien hoe gemakkelijk het wel niet was om iemand te volgen met een AirTag. Door een AirTag met een persoon mee te sturen, kan je via de tracker elke paar minuten op een iPhone een precieze locatie doorkrijgen. Je krijgt dan zelfs een exact adres te zien.

Aan de hand van de nieuwe firmware-update 2.0.24 (opens in new tab) kan de 'Nauwkeurig zoeken'-functie nu ook worden gebruikt om een onbekende AirTag te herkennen als deze functie "er een detecteert die met je meebeweegt". Je krijgt ook notificaties op je iPhone om je te laten weten wanneer een AirTag van een andere eigenaar met jou mee aan het reizen is en die AirTag gaat dan ook geluid maken, zodat je hem kan vinden. Als dit je bekend in de oren klinkt, dan kan dat kloppen, want Apple deed al iets vergelijkbaars in april. Toen verhoogde het bedrijf het volume van AirTags als onderdeel van de 1.0.301-update. Het bedrijf is dus continu bezig om de AirTags updates te geven om gebruikers beter te beschermen en dit is slechts één van de manieren waarop ze dit aanpakken.

Er is ook alweer een patch verschenen in de vorm van firmware-update 2.0.36. Deze patch is gemaakt om een bug op te lossen in de versnellingsmeter van de AirTags die in sommige situaties niet wilde activeren. Deze oplossing helpt je iPhone dus om beter te kunnen detecteren wanneer jouw AirTag (of een onbekende AirTag die met je meegaat) in beweging is.

Om deze updates te krijgen op je AirTag hoef je deze alleen maar binnen 10 meter van je iPhone te houden, zodat hij binnen het maximale Bluetooth-bereik is. De firmware wordt dan vervolgens automatisch gedownload. Er zijn echter wel een paar vereisten.

Je iPhone moet volgens de AirTag-ondersteuningspagina (opens in new tab) gebruik maken van iOS 16.2 of hoger. De veranderingen aan de 'Nauwkeurig zoeken'-functie vereisen ook dat je een iPhone bezit die ondersteuning heeft voor Ultra Wideband. Dat is de technologie die ervoor zorgt dat deze smartphones een ruimtelijk inzicht hebben. In de meeste landen wordt Ultra Wideband gelukkig ondersteund, maar er is een kleine groep landen waar dit niet beschikbaar is. zoals bijvoorbeeld in Indonesië en Armenië. Nederland en België staan in ieder geval niet op de lijst met uitzonderingen, dus hier zou het geen probleem moeten zijn.

Toen het bedrijf in april voor het eerst de firmware-update 1.0.301 uitbracht, werd er belooft dat dit de eerste van vier updates zou zijn. Met deze nieuwe updates erbij hebben de AirTags inmiddels dus al de tweede en derde update ontvangen. We hebben Apple gevraagd of ze al konden vertellen wat we in de vierde update kunnen verwachten. Als we meer te weten komen, zullen we dit artikel updaten.

