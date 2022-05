AirTags krijgen eindelijk anti-stalk-update

AirTags zijn eindelijk beter zichtbaar, wat goed nieuws is.

Apple brengt firmware-update 1.0.301 voor AirTags uit, waardoor deze luider worden en makkelijker te vinden zijn.

Om de update te downloaden heb je iOS-versie 14.5 of recenter nodig. Als je versie 14.5 of nieuwer hebt, is de update waarschijnlijk al voor je geïnstalleerd. Deze wordt dan namelijk automatisch al gedownload.

Je kan checken welke versie je hebt door naar Apparaten in de Zoek Mijn-app te gaan. Wanneer je vervolgens op AirTag tikt, kun je checken of je de nieuwste firmware hebt. Mocht je de AirTag-update nog niet hebben ontvangen, krijg je deze waarschijnlijk later. Apple zegt dat de firmware-update periodiek wordt uitgebracht.

Zorg er in ieder geval voor dat de AirTags zich steeds binnen 10 meter van je iPhone bevinden, aangezien dit de maximale afstand van het Bluetooth-bereik is voor het apparaat en zo de update kan worden geïnstalleerd.

Een stalkprobleem

Deze firmware-update is onderdeel van een reeks aanpassingen die naar de AirTags komt. Het blijkt dat de handige gadgets ook ingezet worden om mensen te stalken. Het doel van een harder geluid is dat de onbekende AirTags gemakkelijker terug te vinden zijn.

Op zichzelf zijn AirTags handige gadgets. Ze zijn geweldig voor het terugvinden van vermiste items, maar door mensen met slechte bedoelingen heeft de functionaliteit van de AirTag een vervelende keerzijde gekregen. In februari 2022 werden gemodificeerde, verkochte AirTags gevonden waarvan de veiligheidsfuncties waren uitgeschakeld.

Het goede nieuws is dat Apple dit snel oppakte en actie heeft ondernomen. Het bedrijf zei tevens dat het met de autoriteiten samenwerkt om misbruik tegen te gaan. Ook is er een plan voor toekomstige aanpassingen.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk zijn de aanpassingen er.

Het luider maken van de AirTag is de eerste van vier updates. Apple wil het tracken aanpassen zodat mensen eerder worden geïnformeerd als er een onbekende AirTag in hun aanwezigheid is.

Als je onderdeel uitmaakte van de iOS 15.4 beta heb je misschien al flarden van deze firmware-update meegekregen. Een bericht kwam tijdens de AirTag-installatie omhoog om je te waarschuwen dat misbruik van de AirTag voor stalken strafbaar is.

Er komen verder aanpassingen voor Nauwkeurig Zoeken en de notificaties die getoond worden. Hierover zijn verder geen details bekend. Apple heeft niet veel bekendgemaakt, behalve dat we de updates later in het jaar 2022 kunnen verwachten.