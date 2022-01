Amazon Prime Gaming: download Star Wars Jedi en Total War: Warhammer gratis

Amazon is druk bezig met een voet aan de grond te krijgen in de Benelux. Een belangrijk voordeel van Amazon is het Prime-abonnement. Voor slechts 2,99 euro per maand geniet je van onbeperkte gratis bezorging én toegang tot Prime Video. Ook geniet je met Amazon Prime Day van exclusieve kortingen op de mooiste producten.

Amazon biedt echter meer dan dat. Veel gebruikers weten niet dat bij dit abonnement ook Amazon Prime Gaming behoort, en daardoor loop je misschien wel tientallen euro's korting mis!

Met Amazon Prime Gaming geniet je maandelijks van toffe DLC en gratis pc-games. Je hoeft hier dus niets extra's voor te betalen! In dit artikel nemen we de Amazon Prime Gaming-deals van januari met je door.

Amazon Prime Gaming januari: de gratis games van deze maand

De grootste knaller van deze maand is zonder meer Star Wars Jedi: Fallen Order. Dit singleplayer-avontuur van EA en Respawn Entertainment speelt zich af vóór A New Hope. De game is uitgebracht in 2019 en werd een commercieel succes. Fans wachten nog altijd op het vervolg. Mocht je nog niet aan de magie toe zijn gekomen, dan is dit een ideaal moment om gratis Star Wars Jedi: Fallen Order aan te schaffen via Prime Gaming.

Een andere sterke titel is Total War: Warhammer. In tegenstelling tot de historische omgevingen van voorgaande Total War-games, speelt deze zich af in het fantasie-universum van Warhammer. Het is ook het eerste deel uit de trilogie. Het derde deel staat gepland voor februari.

World War Z: Aftermath is een ander levensgevaarlijk avontuur wat je gratis in huis kunt halen met Prime Gaming. Deze co-op shooter speelt zich in hetzelfde universum af als de film uit 2013. Het gaat hier om een geüpgradede versie van de 2019-game. Reken dus op extra personages, locaties en een first-person-optie.

De overige zes games zijn doorgaans minder gewelddadig. Deze selectie bestaat uit: Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, Abandon Ship, Paper Beast, Other Waters, Two Point Hospital, en WRC 7 FIA World Rally Championship.

Prime Gaming extra's

Al deze games zijn nu gratis te downloaden en te houden tot en met 1 februari, met enkele uitzonderingen. Star Wars Jedi: Fallen Order is iets langer beschikbaar (tot en met 2 februari), terwijl World War Z: Aftermath beschikbaar is tot en met 7 februari.

Prime Gaming biedt gebruikers ook de optie van een gratis Twitch-abonnement aan, alsook exclusieve in-game content en gratis PC-games elke maand.

Naast gratis games biedt Prime Gaming ook elke maand diverse DLC aan voor games als Apex Legends en New World. Ben je nog geen lid van Amazon Prime? Bekijk dan de deal hieronder en probeer Prime nu voor 30 dagen gratis!