Amazon Gaming Store deals: de beste aanbiedingen op een rij

Ben je op zoek naar nieuwe gaming artikelen? Dan hebben we goed nieuws voor je: de Amazon Gaming Store heeft zijn deuren geopend! Deze speciale afdeling van Amazons webshop richt zich op de echte gamers, en om de opening ervan te vieren strooit de webshop met kortingen.

Of je nu trouw zweert aan gamen op je PC, helemaal weg bent van console gaming, of het liever houdt bij gamen op een smartphone; in de Amazon Gaming Store is er voor iedereen wat wils.

Naast gaming apparatuur vind je ook de nodige audio-apparaten terug om je game-ervaring naar een hoger niveau te tillen. Verder zijn er de nodige accessoires, routers en andere onderdelen beschikbaar om je gear van een upgrade te voorzien.

TechRadar heeft de beste Amazon Gaming Store deals voor je op een rijtje gezet. Lees dus snel verder!

Amazon Gaming Store deals

De Amazon Gaming Store deals lopen van 25 februari tot en met 1 maart. Elke dag vinden er nieuwe deals plaats, waardoor we je zeker aanraden om regelmatig deze pagina te bezoeken.

Hieronder vind je de beste Amazon Gaming Store deals terug.

Acer Predator Orion 5000 600S voor €1.199,- i.p.v. €1.799,- Deze krachtige gaming PC is uitgerust met stevige GeForce-kaart en razendsnel GDDR6-geheugen. De i7-processor met 16GB RAM en 512GB opslaggeheugen zit verwikkeld in het iconische Predator-chassis met RGB-effecten.Deal bekijken

JBL Bar 5.1 soundbar en subwoofer voor €369,90 i.p.v. €599,- Tover je woonkamer om in een ware bioscoop met deze JBL Bar 5.1 Surround-luidspreker én krachtige subwoofer. Dankzij het slanke ontwerp kun je deze setup makkelijk kwijt in je woonkamer. Chromecast en AirPlay worden onder meer ondersteund.Deal bekijken

Bose Soundlink Revolve Plus voor €189,28 i.p.v. €318,- Met deze krachtige draagbare speaker van Bose tover je elke kamer om in een ware feestzaal. Geniet de hele dag door van je favoriete muziek dankzij de batterijduur van maximaal 16 uur.Deal bekijken

Bose SoundLink Color speaker rood voor €94,21 i.p.v. €139,95 Deze compacte, waterafstotende luidspreker neem je overal makkelijk mee naartoe om een feestje te kunnen bouwen. Er is ook ondersteuning voor digitale assistenten zoals Siri en Google Assistant inbegrepen.Deal bekijken