Acer toont nieuwe 18-inch gaming laptop met RTX 4000 GPU's

Tijdens CES 2023 heeft Acer een aantal nieuwe modellen voor de Predator Helios-reeks onthuld. Deze nieuwe gaming-laptops hebben enorme schermgroottes van 16 inch en 18 inch. Deze laptops beschikken over een mini-LED display en een heleboel nieuwe functies en indrukwekkende verbeteringen op vlak van prestaties. Er zijn echter ook nog wat grotere eigenschappen om eerst te bespreken.

De 18-inch Helios 18-gaming-laptop is gigantisch. Het ziet er niet zo heel groot uit op papier, maar dit 16:10-beeldscherm valt zeker wel op.

De randen om het scherm zijn superdun, dus je kan optimaal gebruikmaken van het scherm tijdens het gamen of als je een film wil streamen. We vragen ons wel af wie er zo veel ruimte nodig heeft op een laptopscherm. Die schermgrootte kan een pluspunt zijn als je de laptop eigenlijk gewoon wil gebruiken als een vervanger voor een desktop en hem gewoon op je bureau laat staan. Met een prijs vanaf 2.499 euro kan je misschien beter investeren in een volledige desktop-setup. Hoe groter een laptop is, hoe moeilijker het is om hem mee onderweg te nemen, wanneer nodig.

Ook nieuwe specs

Naast het nieuwe formaat beschikt de Predator Helios 18 ook over een Intel Core i9-processor van de 13de generatie en de mobiele kaarten van de Nvidia RTX 4000-serie. Dit is dus een van de eerste laptops die gebruikmaakt van de 'Lovelace'-architectuur. De Helios 18 heeft ook toegang tot 'Nvidia Advanced Optimus' om gemakkelijk te kunnen wisselen tussen de geïntegreerde grafische kaart en de discrete grafische kaart (van Nvidia). Je hoeft met deze technologie niet opnieuw op te starten als je wil wisselen en je loopt ook niet tegen zwarte schermen aan wanneer je wisselt.

Helios introduceert ook een geüpgradede versie van Acer's 'PredatorSense'. Deze app dient als het beheercentrum voor de laptop. Het toetsenbord (met RGB-verlichting per toets) heeft twee extra functieknoppen: één PredatorSense-toets om meteen de app mee te openen en één Modus-knop. Met die Modus-knop kan je wisselen tussen modi zoals eco, stil, gebalanceerd, prestatie en turbo. Zo is er dus voor vrijwel elk scenario een modus beschikbaar.

Wat ook wel een leuke toevoeging is, zijn de afneembare platen voor de uitlaat van de fans achterop de laptop. Doordat je deze los kan maken, kan je ze bijvoorbeeld dus ook een kleur geven die het beste bij jou (of je setup) past. Er zijn genoeg opties om de laptop op deze manier aan te passen, of je het nou met de hand wil verven, met een spuitbus of je er gewoon een sticker op wil plakken.

Totdat we deze nieuwe Predator Helios-modellen zelf in handen krijgen om ze te testen, kunnen we ons alleen nog maar voorstellen hoe krachtig deze laptops zijn. We verwachten echter wel goede prestaties van de laptops en we zijn ook erg benieuwd om Nvidia's nieuwe Lovelace-GPU's op laptopformaat in actie te zien.