Gaming laptop vs gaming pc: wat is de betere keuze?

Nooit was gamen op een computer meer toegankelijk dan op dit moment. Velen onder jullie gaan nu met Black Friday ongetwijfeld op zoek naar een goeie deal op een nieuw toestel, eventueel zelfs met next-gen onderdelen. De grote vraag onder gamers is of je dan voor een gaming pc of gaming laptop moet gaan.

De beste gaming pc is erg krachtig, met ruimte om prestaties toch nog te verhogen. De beste gaming laptops combineren draagbaarheid dan weer met de mogelijkheid voor goeie visuals.

Om je beslissing wat makkelijker te maken, bekijken we een aantal dingen die je in acht moet nemen bij deze beslissing over je gaming toekomst. We houden zowel rekeningen met algemene vereisten en natuurlijk je beschikbare budget.

Gaming pc vs gaming laptop: prijs

(Image credit: Acer)

Beslissen tussen een gaming desktop of gaming laptop draait om te beginnen rond budget. Onderaan het spectrum is een basic desktop meestal het voordeligst, afhankelijk van de aparte componenten die je erbij koopt.

Wanneer je twee jaar geleden een gaming desktop bouwde die games van de toenmalige generatie en met consolekwaliteit aankon, met 4K resolutie aan 60 fps dan kostte je dat een klein fortuin. Nu kost een gelijkaardige set-up met wat geluk minder dan de helft, mits wat goeie deals op onderdelen.

Volledig samengestelde toestellen als die van Alienware en Origin kosten aanzienlijk meer. Daar spelen factoren mee als design, assemblage-uren of extraatjes als garantie. Dat is goed voor gamers die niet te veel willen nadenken over hun desktop. Afhankelijk van verschillende opties voor CPU, GPU, opslag, koeling en specifieke features van de fabrikant kunnen zulke pc's van een kleine 1.000 tot zelfs 6.000 euro kosten. Zeker wanneer ze beschikken over de beste grafische kaart en beste processor op de markt.

Gaming laptops in de categorie 4K/60fps zijn gewoonlijk duurder dan hun desktop-tegenhangers omwille van hun draagbaarheid. Andere zaken om rekening mee te houden, zijn schermresolutie, vernieuwingsfrequentie, batterijduur en garantie. Veel van die opties zijn aanpasbaar, afhankelijk van de producent. Dat kan de kostprijs ook beïnvloeden.

Winnaar: gelijkspel

Gaming pc vs gaming laptop: ontwerp

(Image credit: Canva)

Gaming draait volledig rond gepersonaliseerde set-ups. Zowel bij een desktop als bij laptops, via Windows. Wanneer je naar functionaliteit om je beslissing te maken komt het vooral neer op wat je nodig hebt om te gamen.

Door de statische aard van een desktop zijn de opties qua functionaliteit eigenlijk grenzeloos. De volledige toestellen en degenen die je zelf samenstelt laten beide heel wat ruimte voor personalisatie. Alleen al voor de case zijn er tientallen designopties . Wanneer je daarna klaar bent met de interne componenten kan je via accessoires als de monitor, muis of controller nog een stuk verder gaan.

Laptops bieden op hun beurt meer dan gewoon draagbaarheid. Het zijn all-in toestellen om te gamen, waar je ook naartoe gaat. Gamers die vaak reizen, zullen de meer compacte toestellen appreciëren. De meeste gaming laptops beschikken over HDMI-poorten zodat je ze kan aansluiten op een monitor naar keuze. Vaak hebben ze enorm veel aansluitingen zodat je naar hartenlust een gaming muis, keyboard, controller, headset en meer kan gebruiken.

In een vliegtuig kan je je ook rustig bezighouden met tekstverwerking of video- en fotobewerking. Meer premium gaming laptops zijn ook nog voorzien van een touchscreen en ondersteuning van een stylus.

Winnaar: gelijkspel

Gaming pc versus gaming laptop: snelheid en prestaties

(Image credit: Shutterstock)

Gamers die kracht en een hoge visuele accuraatheid zoeken, zijn het beste af met een desktop. De meeste nieuwe CPU's en GPU's worden namelijk met hen in gedachten gelanceerd. Laptopversies van die chips komen meestal pas later op de markt.

Hoewel de GPU's van de NVIDIA RTX 40-serie al uit zijn, is een laptopversie nog niet beschikbaar. Voor prestatieverhogende zaken als overklokken heb je zeker een betere koeling nodig, zoals grotere ventilatoren of zelfs vloeibare koeling. En die zijn nog niet beschikbaar op gaming-laptops.

Dat wil niet zeggen dat laptops niet in staat zijn tot fantastische gameprestaties. Toestellen zoals de Lenovo Legion 7, Corsair Voyager a1600 of Alienware X14 zijn allemaal krachtig. Dit zijn laptops die makkelijk AAA-titels als Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Forza Horizon 5, Call of Duty: Modern Warfare en meer aankunnen. Dat kan zelfs met de hoogste graphics instellingen aan een hoge fps en resolutie.

Winnaar: pc

Gaming pc vs gaming laptop: draagbaarheid

(Image credit: Ninma)

Wat draagbaarheid betreft, is er een duidelijker winnaar. Zelfs de kleinere mini gaming pc's op de markt, zoals o.a. de Intel NUC, bieden niet alle oplossingen om te gamen zoals een laptop dat kan.

En waar gaming laptops makkelijk een desktop kunnen vervangen dankzij hun krachtige interne hardware en de mogelijkheid om een gaming monitor aan te sluiten, is dat niet het geval in de andere richting. Reizen met een gaming pc gaat altijd een niet voor de hand liggende optie zijn.

Winnaar: laptops

Gaming pc versus gaming laptop: upgrades

Buiten eventuele opslag via SSD en RAM-modules, zijn de meeste gaming laptops niet echt geschikt voor upgrades. De interne componenten zijn vaak aan elkaar gesoldeerd en niet in elkaar geklikt zoals bij een desktop. Dit betekent dat consumenten elke drie of vier jaar naar een nieuwe laptop moeten uitkijken, willen ze mee blijven met de steeds evoluerende AAA-games.

Een gaming desktop is gemaakt voor allerlei graduele upgrades. Van onder andere CPU, GPU en RAM tot opslag en koeling. En dan tellen we upgrades via accessoires zoals schermen, keyboards of muizen nog niet mee.

Winnaar: pc

Gaming laptop of gaming pc kopen

(Image credit: Shutterstock)

Gamers die debatteren of ze nu een gaming pc of gaming laptop moeten kopen, moeten vooral weten wat ze zoeken.

Als alleen graphics en prestaties tellen, is een desktop waarschijnlijk het beste. Je kan upgrades doorvoeren op het tempo van de nieuwste games en zoveel personaliseren als je wil. Gamers die iets draagbaars willen waarop ze degelijk kunnen gamen, hebben uiteraard een laptop nodig. Zij zullen dan wel een deel van hun game-ervaring opofferen, maar je zou verbaasd zijn wat zo'n toestel aankan. En je hebt het voordeel van een computer waarop alles zit dat je nodig hebt.

Er zijn natuurlijk nog andere factoren die je keuze beïnvloeden, zoals resolutie en welke prestaties en specifieke features je belangrijk vindt. En uiteraard je budget.

Maar het grote debat bevindt zich nog steeds tussen prestaties of draagbaarheid.