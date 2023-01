6GHz Intel Core i9-13900KS CPU is goedkoper dan verwacht

Intel heeft aangekondigd dat de Core i9-13900KS CPU nu te koop is, met de vermelding dat het 's werelds snelste desktopprocessor is. Deze verbeterde versie van de 13900K Raptor Lake ontbrak gek genoeg op CES, maar werd vervolgens gespot bij retailers in Europa en Azië net na de show.

We kenden de specificaties van deze processor al, waaronder de 6GHz boost zonder te overklokken. Het enige dat we nog moesten invullen was de officiële adviesprijs, die Intel ons nu heeft gegeven.

Voor wie wat geld onder hun matras heeft gevonden, hebben we bij deze de adviesprijs. In de VS kost deze processor 699 dollar, terwijl hij in Europa bij enkele retailers is verschenen voor prijzen rond de 750 euro.

Merk op dat de 6GHz kloksnelheid mogelijk wordt gemaakt door Intel's TVB (Thermal Velocity Boost), wat betekent dat het slechts een kortetermijnboost is zolang de temperatuur laag genoeg blijft.

Stop de klok!

Ook al is TVB in zekere mate beperkt, is het nog steeds indrukwekkend voor een desktopprocessor om deze snelheid standaard te halen. Wie er zin in heeft, kan deze chip zelf overklokken met de juiste koeling. Op die manier kan je een veel hogere kloksnelheid behalen, die wel eens wat records kan verbreken.

Vergeet niet dat Raptor Lake indrukwekkend is voor overklokkers, wat blijkt uit de snelheden die de gewone 13900K al heeft bereikt. Daar zagen we namelijk een kloksnelheid van 9GHz (met vloeibare stikstof), de snelste overklok ooit op een desktop chip.

We hadden verwacht dat deze CPU evenveel zou kosten als de Alder Lake KS-versie (of zelfs meer), dus de lagere adviesprijs is een kleine aangename verrassing. Hij blijft natuurlijk erg duur, maar het is goed om te zien dat er toch één ding niet duurder wordt in 2023.