16K displays zijn inmiddels gearriveerd, maar heb je er al iets aan?

De Chinese displaygigant BOE heeft een 110-inch 16K display vertoond tijdens de Display Week 2023, georganiseerd door de 'Society for Information Displays' (SID). Vincent Teoh , een journalist van HDTVtest, kwam het prototype tegen en postte ook een overzicht van de specs van deze beest van een tv: een 60Hz-verversingssnelheid, een piekhelderheid van 400 nits en een contrastratio van a contrast ratio van 1200:1.

Dat zijn niet echt indrukwekkende specs voor een tv, dus het mag duidelijk zijn dat de 16K-resolutie hier de focus is. Het paneel bestaat waarschijnlijk uit een stuk glas dat normaal gesproken in vieren wordt gesneden om vier 55-inch 8K displays te creëren (of misschien 16 27,5-inch 4K-tv's).

Dit is niet het eerste 16K-paneel dat is geproduceerd. In Augustus 2018 zagen we ook al een kleiner 100-inch model van Innolux verschijnen en Sony en Samsung bieden allebei ook modulaire 16K displays aan voor verbazingwekkend hoge prijzen (miljoenen dollars voor de Crystal LED en meer dan honderdduizend dollar voor The Wall ). De technologie is dus niet alleen gereed voor consumenten, maar het is ook nog eens "breed" beschikbaar, dus wat houdt 16K-tv's nu nog tegen?

16K-content mist nog

Met een 16K-resolutie ga je voorbij de 100 miljoen pixels, je krijgt er namelijk meer dan 132 miljoen (15.360 × 8.640 pixels, dat is een pixeldichtheid van 160 pixels per inch) en dat is extreem veel. Zeker voor gaming en andere programma's die ook hoge refresh rates vereisen is dit nog wel een beetje overkill. Het zal echter niet heel lang meer duren voordat we grafische kaarten krijgen die deze resolutie kunnen ondersteunen. AMD kondigde in 2016 al aan dat het de ambitie had om een grafische kaart te leveren die een resolutie van 16K met een verversingssnelheid van 240Hz kan ondersteunen.

Momenteel is er geen enkele grafische kaart die 16K ondersteunt. De kaart die het dichtst bij komt is de recent gelanceerde AMD Radeon Pro W7900 . Dat is de eerste grafische kaart van zijn soort met een DisplayPort 2.1-aansluiting. Dat is een nieuwe standaard die ondersteuning biedt voor een 16K-resolutie, maar AMD heeft deze gedowngraded naar 12K. Waarschijnlijk heeft het bedrijf hiervoor gekozen om voor betere prestaties te zorgen.

Er is simpelweg nog niet veel waar je een 16K-monitor of -tv voor nodig hebt, want er wordt bijna geen content gemaakt in die resolutie. Het is niet onmogelijk om iets op te nemen in 16K; Sony had de nodige technologie namelijk al in 2014 en een vrij onbekend bedrijf heeft ook al de eerste eerste 16K-film geproduceerd, genaamd Prairie Wind. Hiervoor werden er twee Canon-fotocamera's gebruikt.

We moeten ook niet vergeten dat er ook al camerasensors met 200 miljoen pixels beschikbaar zijn sinds 2019 . We hebben zelfs al smartphones met 200MP-camera's (zoals de Motorola Edge 30 Ultra ). Kan het dan zo zijn dat wat we nu hebben gewoon goed genoeg is?

Geef ons eerst maar eens 8K

16K klinkt dan wel interessant, maar we hebben bijvoorbeeld nog bijna geen nieuwe 8K-monitors zien verschijnen op de markt (inmiddels wel meerdere 8K-tv's). Eerder dit jaar schreven we ook al dat we niet verwachten dat 8K-monitors ooit echt mainstream zullen worden. Dell’s Ultrasharp UP3218-monitor was de eerste die werd gelanceerd en is momenteel nog steeds de enige 8K-monitor die redelijk breed beschikbaar is en hij is inmiddels al weer vijf jaar uit.

Wij denken dat 16K misschien gewoon een interessant concept blijft, maar dat de markt voor dit soort displays te klein is om relevant te zijn voor de gemiddelde consument. Daarbij wordt het grootste deel van de wereldwijde videocontent nog geproduceerd en bekeken in Full HD en die resolutie is 64 keer kleiner dan 16K. Toch is zelfs dat voor velen nog gewoon prima.

Zie hieronder een kort YouTube-filmpje van het BOE 16K display.