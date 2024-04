Samsung is opnieuw 's werelds grootste smartphoneproducent

De wereldwijde smartphonemarkt heeft in de eerste drie maanden van 2024 een grote omzetstijging doorgemaakt, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In het eerste kwartaal van 2024 werden 289,4 miljoen smartphones verkocht, tegenover 268,5 miljoen in dezelfde periode van 2023, wat neerkomt op een stijging van 7,8 procent.

De gegevens uit de meest recente IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker wijzen ook op een verschuiving in het nadeel van Apple. Er zijn namelijk minder iPhones verkocht dan Samsung-toestellen, waardoor de Zuid-Koreaanse fabrikant opnieuw de leiding neemt.

Samsung leads the way

Zowel Apple als Samsung hebben in Q1 2024 minder smartphones verscheept dan in Q1 2023, maar ze zijn van positie gewisseld. Volgens de meest recente cijfers heeft Samsung een marktaandeel van 20,8 procent en Apple een kleiner marktaandeel van 17,3 procent. De cijfers onthullen ook de kracht en omvang van de Chinese smartphonemarkt, waar Xiaomi een groei van 33,8 procent ziet.

Ryan Reith, Group VP bij IDC's Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers, gaf als commentaar: "Hoewel IDC verwacht dat [Samsung en Apple] hun greep op het topsegment zullen behouden, zullen de heropleving van Huawei in China en de opmerkelijke winst van Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus en vivo beide fabrikanten waarschijnlijk doen zoeken naar gebieden om uit te breiden en te diversifiëren."

In een analyse van Canalys over Q4 2023 werd ook gewezen op de impact van verbeterende macro-economische omstandigheden in de APAC-regio, waardoor de vraag van consumenten naar nieuwe telefoons zal toenemen. Sanyam Chaurasia, Senior Analist bij Canalys, voegde hieraan toe: "Transsion en Xiaomi hebben geprofiteerd van deze sterke opleving in de massamarkt en hebben een opmerkelijke groei gerealiseerd in het vierde kwartaal."

Volgens de voorspellingen toont de smartphonemarkt geen tekenen van vertraging. Nabila Popal, onderzoeksdirecteur bij het Worldwide Tracker-team van IDC, onthulde dat de gemiddelde verkoopprijzen stijgen omdat consumenten bewust op zoek gaan naar duurdere telefoons. Het lijkt er dus op dat we eindelijk aan het einde van de neerwaartse spiraal van de voorbije jaren aangekomen zijn.