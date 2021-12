12 dagen kerst: Win 2x de Google Nest Wifi of Google Nest Cam

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Google onder de kerstboom. Je maakt dubbel kans op de Google Nest WiFi en een Google Nest Cam.

In de aanloop naar Kerstmis gaven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars. Omdat dit de laatste prijs is heb je het hele kerstweekend tijd om deel te nemen!

Win de Google Nest WiFi

Voor families is de Google Nest WiFi een heel degelijke en betaalbare optie om je huis van voldoende internetdekking te voorzien. Tegenwoordig is iedereen in de familie wel connected en willen alle kinderen een degelijk WiFi-punt op hun kamer. De Nest WiFi is daar de ideale oplossing voor.

Win de Google Nest Cam

Via de Google Home-app krijg je handige notificaties en kan je makkelijk gebeurtenissen opnieuw bekijken, die allemaal in duidelijke FHD-kwaliteit opgenomen worden. De batterij maakt de camera bruikbaar op plaatsen zonder stroomvoorziening, al heb je wel steeds wifi nodig omdat lokale opslag via een geheugenkaartje geen optie is.

Doe mee en win!

Easter Egg Hunt Wij mogen een winnaar blij maken met de Google Nest WiFi of Google Nest Cam! Vul dit deelnameformulier in of druk op de dealknop hieronder en doe mee! Deelnemen kan tot maandag vrijdag 10 december 2021 om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de prijs in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.