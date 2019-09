Hoe kan je Mario Kart Tour in België spelen?

Op 25 september is Mario Kart Tour eindelijk uit de doeken gedaan. Het is de eerste racegame van de Italiaanse loodgieter die uitkomt voor mobiele platformen, iOS en Android welteverstaan.

Dat er überhaupt een exclusief spel van Mario en consorten naar een platform komt dat niet van Nintendo is, hadden we enkele jaren geleden alleen maar durven te dromen. Tot aan 2016 vond je de Italiaanse loodgieter, evenals tal van andere Nintendo-karikaturen enkel terug op Nintendo consoles en handhelds.

Om Mario Kart Tour te spelen in Nederland hoef je niet veel moeite te doen: check de Google Play Store als je een Android hebt en toets 'Mario Kart Tour' in, om vervolgens de game te downloaden. Voor iOS is eenzelfde term invullen in de App Store voldoende om de kleine snorremans te kunnen besturen.

Helaas ziet het er voor de Belgische markt een stuk minder rooskleurig uit. In België is het spel nergens in de officiële applicatiewinkels terug te vinden. Dat heeft te maken met de in-app aankopen die in het spel zitten. Deze zijn bij wet verboden door de Belgische Kansspelcommissie.

Gelukkig is er op beide platformen een manier om alsnog met Mario Kart Tour aan de slag te kunnen gaan. Toegegeven: voor Android is het een stuk makkelijker dan voor gebruikers van iOS, maar de echte doorzetters trekken zich hier natuurlijk niets van aan.

Mario Kart Tour voor Android

Misschien wel het grootste voordeel van Android telefoons is het feit dat je ook applicaties buiten de Google Play Store om kunt downloaden en installeren. Dit is echter ook een makkelijke manier om kwaadwillenden binnen te hengelen op je smartphone, dus wees gewaarschuwd.

Zolang je geen APK's van schimmige websites haalt, zit je meestal wel goed. Op de dag van de Mario Kart Tour release is er al een werkende APK te vinden van de game. Sta je toe dat apps buiten de Play Store geïnstalleerd mogen worden? Dan kun je meteen aan de slag met de game.

Mario Kart Tour voor iOS

Het spelen van Mario Kart Tour op iOS vergt iets meer werk. Je kunt ervoor kiezen om je Apple ID regio aan te passen, of om een geheel nieuw Apple ID aan te maken.

Eerstgenoemde optie werkt als volgt: ga naar 'Instellingen' > [Je naam] > ‘iTunes en App Store’. Druk vervolgens op je Apple ID en ‘Toon Apple ID’. Hierna kun jij op ‘Land/Regio’ tikken om dit te wijzigen in een land waar Mario Kart Tour wel in de App Store staat.

Voel je er meer voor om een volledig nieuw Apple ID aan te maken? Log dan uit bij iCloud en open vervolgens de App Store. Tik vervolgens ‘Maak nieuwe Apple ID’ aan en voer je gegevens in.

Nintendo account registreren

Eenmaal de game geopend, merk je al snel op dat je een Nintendo account nodig hebt. Maak je een nieuw account aan? Stel dan niet België als land in, want dan wordt het spelen je alsnog onmogelijk gemaakt.

Je kunt er ook voor kiezen om een bestaand Nintendo account te kiezen, maar dan moet je van tevoren wel het land veranderen, mocht je hier België ingesteld hebben. Veel speelplezier!