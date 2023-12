Geniet van hoge eindejaarskorting op de beste robotstofzuigers van Dreame

Als er één ding is waar niemand naar uitkijkt tijdens de feestdagen dan is het wel schoonmaken. Wanneer je familie en vrienden langskomen voor een gezellig diner, dan maak je helaas geen goede indruk met een vuile vloer. Geen paniek, want de robotstofzuigers van Dreame zijn precies wat je nodig hebt om zonder schoonmaakstress te genieten van de feestdagen.

Verschillende modellen krijgen nu mooie kortingen en je hoeft zeker geen fortuin uit te geven aan een goede robotstofzuiger van Dreame. Heb je zelf geen robotstofzuiger nodig? Misschien is dit dan wel een leuk kerstcadeau voor vrienden of familie die wél een handje hulp kunnen gebruiken bij het schoonmaken.

Hoge korting op Dreame-robotstofzuigers

Tot 150 euro korting op de Dreame L10 Prime

(Image credit: Dreame)

De Dreame L10 Prime is de meest geavanceerde robotstofzuiger die momenteel van eindejaarskorting geniet. Hij kan niet alleen stofzuigen, maar ook dweilen en heeft zelfs een basisstation dat automatisch de watertank in de robotstofzuiger kan vullen. Op die manier kan hij ook grotere woningen schoonmaken zonder dat jij halverwege het schoonmaakrondje de watertank moet bijvullen.

Is er flink wat jus, wijn of zelfs chocolademousse gemorst tijdens het diner? Ook dat kan de Dreame L10 Prime oplossen, want hij maakt gebruik van twee draaiende dweilpads die je vloer grondig kunnen schrobben. Je hoeft de dweilpads niet eens zelf af te spoelen, want die worden in het basisstation gereinigd. Alsof dat nog niet genoeg is, kan hij de dweilpads automatisch omhoog trekken om dunne tapijten te stofzuigen.

Ten slotte zitten er geavanceerde lasersensoren in de Dreame L10 Prime waarmee hij een 3D-plattegrond van je woning kan maken. In de app kan je die plattegrond bekijken en nauwkeurig aangeven waar hij niet mag schoonmaken. Natuurlijk bevat de app de gebruikelijke functies, zoals schoonmaakroutines, indicatie van het batterijniveau en meer.

Tot 60 euro korting op de Dreame D10 Plus

(Image credit: Dreame)

Heb je thuis een hond, kat of vriend(in) met lang haar rondlopen? Dan is de Dreame D10 Plus misschien precies wat je nodig hebt. Die heeft namelijk een basisstation met een grote stofzak die gemiddeld anderhalve maand aan stof kan opvangen. Grotere vuilresten zijn eveneens geen probleem dankzij de DualBoost-technologie die extra zuigkracht creëert en verstoppingen tegengaat. De rollende hoofdborstel zorgt er op zijn beurt voor dat ook dikkere tapijten grondig gestofzuigd worden.

Als het stofbakje van de robotstofzuiger zelf vol zit, dan kan de Dreame D10 Plus dit snel leegmaken in de grotere stofzak in het basisstation en vervolgens zijn schoonmaakrondje verderzetten. Hij past ook automatisch de zuigkracht aan op basis van de ondergrond. Op die manier hoef je zelf alleen maar op de startknop in de app te drukken en daarna doet de Dreame D10 Plus al het harde werk. Voor een extra grondige schoonmaakbeurt kan je een dweilpad bevestigen en kiezen tussen drie niveaus watergebruik.

De Dreame D10 Plus heeft tot slot een LiDAR-sensor bovenaan waarmee hij in amper acht minuten de ruimte in kaart kan brengen. Die plattegrond zie je vervolgens meteen in de app, waar je kamerindelingen, obstakels en verboden zones kan toevoegen.

Tot 70 euro korting op de Dreame D9 Max

(Image credit: Dreame)

Een robotstofzuiger met een schoonmaakstation is natuurlijk fijn, maar dan moet je wel plaats hebben voor dat station. Heb je thuis geen plaats en wil je toch een robotstofzuiger die zowel kan stofzuigen als dweilen, dan moet je zeker naar de Dreame D9 Max kijken. Hij biedt dezelfde voordelen als veel andere robotstofzuigers van Dreame voor een lagere prijs.

De Dreame D9 Max heeft dus geen schoonmaakstation en dat heeft hij ook niet nodig. Zijn stofreservoir kan namelijk 570 ml aan vuilresten opvangen en als het vol zit, maak je dit gewoon rechtstreeks leeg in de vuilnisbak. Een stofzak heb je dus niet nodig en zo bespaar je op langere termijn wat geld. Grotere oppervlakken dweilen is eveneens geen probleem met het reservoir van 270 ml. Zowel de zuigkracht als het watergebruik kan je instellen in de app voor een optimale reiniging. De Dreame D9 Max detecteert trouwens automatisch tapijten en verhoogt dan meteen de zuigkracht voor een diepgaande reiniging.

De LiDAR-scanner van de duurdere Dreame D10 Plus hierboven is eveneens aanwezig in deze goedkopere Dreame D9 Max. Daardoor kan hij binnen enkele minuten een scan uitvoeren en een plattegrond van de ruimte maken. Daarna kan je zelf kamers instellen, obstakels aanduiden en verboden zones creëren.

Tot 100 euro korting op de Dreame R20

(Image credit: Dreame)

Sommigen stofzuigen nog steeds liever zelf. Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien heb je thuis erg dik tapijt of liggen er overal kleine kabeltjes die zelfs de beste robotstofzuiger niet kan ontwijken. Zoek dan niet verder, want naast robotstofzuigers heeft Dreame nog enkele gewone steelstofzuigers, zoals deze Dreame R20.

Deze steelstofzuiger heeft een gebruikstijd van 90 minuten zodat je makkelijk het hele huis kan stofzuigen op één lading. Is dat toch niet voldoende, dan kan je een extra battery pack aanschaffen dat je in een handomdraai verwisselt. Om er zeker van te zijn dat je ook elk stofje onder de bank opzuigt, zijn er twee blauwe ledlampjes die op de vloer gericht zijn. De Dreame R20 heeft daarnaast een wasbare stofbak in plaats van een stofzak, zodat je geen tientallen euro's aan stofzakken moet uitgeven.

De Dreame R20 heeft tot slot drie zuigkrachtniveaus en twee verschillende borstels. De zachte rolborstel is geschikt voor harde vloeren, terwijl de hardere borstel beter werkt op tapijt. Er zijn ook meerdere accessoires die je met een slim kliksysteem kan verwisselen. Zo kan je de stofzuiger gebruiken om banken, kastjes en zelfs beddengoed schoon te maken.

