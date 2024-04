iRobot introduceert Roomba Combo Essential: goedkope robotstofzuiger met dweilfunctie

iRobot introduceert vandaag de Roomba Combo® Essential-robot, een betaalbare en gebruiksvriendelijke 2-in-1 robotstofzuiger met dweil functie. Voor slechts 299 euro biedt de Roomba Combo Essential de essentiële schoonmaakmogelijkheden die gebruikers zo waarderen aan de populaire Roomba 600-serie.

De Roomba Combo Essential bouwt voort op de Roomba 600-serie en vult zijn mogelijkheden aan met een dweilfunctie en 18x meer zuigkracht. Het is ook een verbetering ten opzichte van de Roomba 600-serie met de mogelijkheid om in rechte banen schoon te maken, variabele zuigkracht- en vloeistofinstellingen, Clean Map-rapporten, een langere batterijduur en iRobot OS-automatiseringen zoals Clean While I’m Away en voorgestelde schoonmaakschema’s.

Schonere vloeren waren nog nooit zo eenvoudig

De Roomba Combo Essential bevat de essentiële schoonmaakfuncties en wordt aangedreven door iRobot OS. Het is de eenvoudigste en meest betaalbare 2-in-1 robotstofzuiger met dweil van iRobot. Of je nu een stille, lichte schoonmaakbeurt of een krachtigere schoonmaakbeurt nodig hebt, de Roomba Combo Essential is geschikt voor beide. Met een snelle tik in de iRobot Home-app of een eenvoudige spraakopdracht begint hij meteen aan zijn schoonmaakrondje. Daarnaast kun je met één druk op de schoonmaakknop de robot aan het werk zetten en met behulp van intelligente navigatie maakt hij in rechte banen schoon terwijl hij rond en onder meubels navigeert.

Met een strak en gestroomlijnd ontwerp, bestaat het 4-staps schoonmaaksysteem van de Roomba Combo Essential uit regelbare zuig- en vloeistofinstellingen, een speciale V-vormige borstel voor meerdere oppervlakken, een borstel voor het vegen van randen en hoeken en een microvezel dweilpad met watertoevoer via een pomp, die allemaal samenwerken om harde vloeren in één keer te stofzuigen en te dweilen. Ten slotte kan je de dweilpad verwijderen om hem alleen te laten stofzuigen op meerdere vloertypes. Dat alles zou de Roomba Combo Essential ongeveer twee uur lang moeten kunnen doen voor hij weer opgeladen moet worden, waardoor hij tevens geschikt is voor grotere woningen.