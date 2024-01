Samsung Galaxy Watch 7 krijgt mogelijk verbeterde chipset

Samsung heeft niet altijd nieuwe chipsets in zijn Galaxy Watches gebruikt. In de Samsung Galaxy Watch 6 zat gelukkig wel de meest geavanceerde chip van het moment en het lijkt erop dat dat ook zo zal zijn bij de Samsung Galaxy Watch 7. De nieuwe generatie smartwatches wordt later dit jaar verwacht.

Dit gerucht is afkomstig van betrouwbare leaker Roland Quandt (via SamMobile). Hij zegt dat de processor met interne codenaam Exynos 5535 de aankomende Samsung Galaxy Watch 7 gaat aandrijven. Aangezien de smartwatches uit 2023 uitgerust zijn met de Exynos W930, vermoeden we deze nieuwe chipset Exynos W940 zal heten.

Dat is alle informatie die we op dit moment hebben over de chipset. We weten niet hoeveel sneller hij zal zijn of welke nieuwe functies hij mogelijk maakt. Het is toch enigszins positief dat Samsung de Exynos W930 niet gaat recyclen.

Galaxy Watch 7 is based on Exynos 5535 (again, internal model number, not official marketing name. Guess would be Exynos W940 based on earlier models.There's also an Exynos 5400 (internal model #, no clue, but it is a mobile and likely wearable thing)Also Exynos 6375 exists.January 19, 2024 See more

Langere batterijduur?

Voor zover we kunnen zien, is dit het eerste betrouwbare gerucht rond de Samsung Galaxy Watch 7, dus veel meer kunnen we niet vertellen over het horloge. We gaan ervan uit dat er weer een standaardmodel en Classic-model met draaibare ring zullen zijn, net als vorig jaar.

De Samsung Galaxy Watch 6 en de Samsung Galaxy Watch 6 Classic werden in juli 2023 onthuld, samen met de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5. De laatste jaren heeft Samsung zijn horloges en foldables tegelijkertijd gelanceerd en we verwachten daarom dit jaar hetzelfde.

Beide horloges van vorig jaar kregen ten slotte hoge scores in onze reviews dankzij het ontwerp en de fijne software. De batterijduur kan daarentegen veel beter en we hopen dan ook dat Samsung daar iets aan zal doen. De nieuwe chipset zou daarbij kunnen helpen. Vaak zijn die efficiënter waardoor de batterijduur wordt verbeterd zonder dat de batterijcapaciteit groter wordt.