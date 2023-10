Kunnen de nieuwe Amazfit smartwatches de Apple Watch vervangen?

Amazfit is terug met een paar nieuwe betaalbare fitness smartwatches: de Amazfit Active en de Active Edge.



Als je naar het eerste model kijkt, zie je dat het lijkt op de Apple Watch dankzij het rechthoekige scherm van 1,75 inch. Volgens het bedrijf biedt het zelfs prestaties die vergelijkbaar zijn met die van de Apple Watch Series 9, omdat het AMOLED-scherm een resolutie van 390 x 450 pixels heeft. Dit onderscheid is belangrijk omdat AMOLED-technologie energiezuiniger is dan standaard OLED-schermen. Als we naar de specificaties van de Amazfit Active kijken, zien we dat de wearable 14 uur meegaat bij "normaal gebruik". Maar als je de batterijbesparingsmodus activeert, kun je de batterijlevensduur verdubbelen tot maximaal 30 dagen.

(Image credit: Amazfit Active)

Als je de voorkeur geeft aan een meer opvallende smartwatch, dan moet je de andere optie bekijken. De Amazfit Active Edge heeft een robuust, ronder ontwerp dat tegen een stootje kan. Hij heeft zelfs een waterdichtheid van 10 ATM, wat betekent dat je tot 100 meter onder water kunt duiken en hij zal het nog steeds doen. Ter vergelijking: het Active-model houdt het maar tot 50 meter onder water uit. Het bedrijf raadt aan om niet te douchen met dit apparaat om.



De Active Edge levert iets slechtere prestaties. Het 1,32 inch display heeft een maximale resolutie van 360 x 360 pixels. De batterij van het horloge gaat volgens Amazfit tot 16 dagen mee. Maar als de batterijbesparingsmodus is ingeschakeld, schijnt de batterij 24 dagen mee te gaan.

(Image credit: Amazfit)

Software functies

Beide wearables geven gebruikers de mogelijkheid om "gepersonaliseerde trainingsschema's te maken via Zepp Coach." De app integreert meer dan 120 oefeningen, van hardlopen tot meer uitdagende workouts zoals vechtsporten. Daarnaast kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week de belangrijkste lichaamsfuncties in de gaten houden, zoals je hartslag en het zuurstofgehalte in je bloed. Mocht je ooit verdwalen, dan worden de horloges ondersteund door "vijf satellietsystemen [die] betrouwbare GPS-tracering mogelijk maken".



Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee. Het meest opvallend is dat de Amazfit Active de eigen "Readiness-functie" van het bedrijf heeft, die volgens de aankondiging "een score geeft op basis van bepaalde gegevens". Met behulp van de interne sensoren kan de smartwatch de temperatuur van je lichaam, de kwaliteit van je ademhaling en je hartslag tijdens het slapen meten. Bij elkaar opgeteld vertelt de score je hoeveel je lichaam is hersteld na een nachtrust.

(Image credit: Amazfit Active)

Beschikbaarheid

Beide wearables zijn te koop op de officiële website van het bedrijf. Prijzen voor de Amazfit Active beginnen bij 150 dollar waarbij je kunt kiezen uit Midnight Black, Petal Pink en Lavender Purple als hoofdkleur. Voor de Active Edge beginnen de prijzen bij 140 dollar. De drie kleuropties zijn Mint Green, Midnight Pulse en Lava Black.