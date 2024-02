Indrukwekkende batterijduur OnePlus Watch 2 is mogelijk door innovatieve chipset

Hoewel we al weten dat de OnePlus Watch 2 er zeer binnenkort aankomt (hij wordt aangekondigd tijdens het Mobile World Congress in Barcelona), hebben we nu al wat meer details over het apparaat zelf. Er wordt gezegd dat het horloge een ongelooflijke batterijduur heeft van maximaal 100 uur in de smartwatchmodus.

Dat alleen al zou hem een plaatsje in onze lijst met beste smartwatches kunnen opleveren, want de batterijduur is in 2024 nog steeds een pijnpunt voor smartwatches. Terwijl sommige sporthorloges, zoals die van Garmin, wekenlang meegaan, geven de meeste smartwatches van Apple, Samsung en Google de voorkeur aan features boven batterijduur. De Google Pixel Watch 2 haalt bijvoorbeeld 24 uur batterij, terwijl zelfs de peperdure Apple Watch Ultra 2 amper 36 uur meegaat.

De OnePlus Watch 2 lijkt daar verandering in te brengen met zijn claim van 100 uur. In een exclusief interview met TechRadar zei CEO van OnePlus Europe Bingo Liu: "De OnePlus Watch 2 is een grote stap vooruit voor de batterijprestaties van smartwatches en biedt een verbluffende levensduur tot 100 uur. Dat is meer dan het dubbele dan onze concurrenten."

Op de vraag hoe OnePlus dit voor elkaar heeft gekregen, antwoordde Liu: "Hoewel ik in dit stadium nog niet te veel kan onthullen, kan ik bevestigen dat de batterijprestaties gebaseerd zijn op een grote chipsetinnovatie die de prestaties optimaliseert op basis van de betreffende use case. Door op deze manier te innoveren, kan de OnePlus Watch 2 een batterijduur bereiken die de rest overtreft terwijl hij volledig in Smart Mode staat, zonder in te leveren op functionaliteit."

De eerste versie van de OnePlus Watch ging eigenlijk langer mee en kon twee weken verder met een volle batterij. Dat kwam omdat hij eerlijk gezegd niet veel deed. Er was een eigen besturingssysteem met erg eenvoudige apps en echt "slim" was het horloge niet. Als OnePlus, net zoals Samsung, overstapt op Wear OS zou het horloge wel meer kunnen.

Op de vraag of het besturingssysteem opnieuw alleen met OnePlus-telefoons zal werken, antwoordde Liu: "We bewaren aankondigingen rond ons besturingssysteem voor de lancering, maar wat ik kan zeggen is dat dit een grote focus was. Het is drie jaar geleden dat we de OnePlus Watch voor het eerst aankondigden. Onze focus is, net als bij veel van onze producten in het afgelopen jaar, luisteren naar de feedback van onze community en producten te maken die aan hun behoeften voldoen."

Wear OS met 100 uur batterij?

(Image credit: OnePlus)

We zijn op dit moment vooral benieuwd naar het besturingssysteem van het horloge, want dit kan doorslaggevend. Google slaagt er maar niet in een Wear OS-horloge te maken dat langer dan een dag meegaat. Als het horloge van OnePlus op Wear OS 4 kan draaien en 100 uur batterij haalt, is dat een opmerkelijke mijlpaal.

Wear OS-horloges hebben veel mogelijkheden dankzij de toegang tot de Google Play Store. Een van de grootste problemen van de originele OnePlus Watch is het kleine aantal apps en de toevoeging van Wear OS zou dat meteen oplossen. Binnenkort zullen we meer weten, want de OnePlus Watch 2 wordt officieel aangekondigd tijdens de keynote op zondag 25 februari.