Google Pixel Watch 2 leak onthult belangrijkste upgrades die we kunnen verwachten

Het ziet ernaar uit dat de Google Pixel Watch 2 voor het einde van het jaar zal worden gelanceerd en een grote leak heeft inmiddels een aantal van de belangrijkste upgrades onthuld die dit keer naar de Wear OS-smartwatch komen.

Deze leak komt vanuit Android Authority en is gebaseerd op informatie vanuit "een bronnen binnen Google". Deze informatie is echter niet officieel of bevestigd, maar de nieuwe features en upgrades die worden genoemd zouden dus wel kunnen verschijnen op het aankomende horloge van Google.

Ten eerste zou het horloge draaien op een Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1-processor. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de enigszins verouderde Samsung Exynos 9110 die in de originele Google Pixel Watch uit oktober 2022 zat.

Deze nieuwe chip zal niet alleen zorgen voor betere en snellere prestaties, maar hij zou de smartwatch ook energie-efficiënter moeten maken en hopelijk betekent dat een langere batterijduur. De originele Pixel Watch gaat ongeveer 24 uur mee na een volledige oplaadbeurt. Android Authority zegt trouwens ook dat de batterijcapaciteit iets groter zal zijn. Het zou gaan om een 306mAh-batterij (ten opzichte van een 294mAh-batterij op het originele model).

Hardware en software

Volgens de leak zal de Pixel Watch 2 ook ondersteuning hebben voor ultra-wideband (UWB). Dat betekent dat je hem gemakkelijker terug kan vinden via de 'Vind mijn apparaat'-functie en dat is iets waar Google zich meer op lijkt te focussen. Daar gaan we tenminste van uit als de geruchten over zijn AirTag-rivaal waar blijken te zijn.

UWB kan ook gebruikt worden voor een verbeterde communicatie tussen apparaten. Ze zou je bijvoorbeeld je Pixel Watch 2 kunnen gebruiken om je auto van het slot af te halen of om media van je horloge naar je Google Pixel Tablet te sturen.

Het display krijgt schijnbaar ook een upgrade die moet zorgen voor een verbetering van de helderheid. De grootte en resolutie lijken echter wel hetzelfde te blijven, dus het gaat dan om een 1,2-inch display van 384 x 384 pixels. De redelijk dikke bezels lijken helaas nog aanwezig te zijn.

Als laatste schijnt de Pixel Watch 2 te draaien op de aankomende Wear OS 4-software. Naast een aantal andere verbeteringen, zorgt dit nieuwe besturingssysteem onder andere voor naadloze updates. Dat betekent dat je een nieuwe versie van Wear OS kan downloaden en installeren terwijl je de huidige versie nog gebruikt. Als de update klaar is, hoef je alleen nog maar even het horloge opnieuw op te starten om de nieuwe versie te gaan gebruiken.